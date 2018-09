Jadwal Fase Grup Timnas Indonesia U-16 di Piala Asia 2018

Jakarta: Timnas Indonesia akan melakoni partai perdana Piala Asia U-16 pada Jumat 20 September 2018. Bertempat di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Rendy Juliansyah cs akan menghadapi lawan berat Iran pukul 16.30 WIB.



Sebanyak 23 pemain dikerahkan anak asuh Fakhri Husaini di kesempatan kali ini. Tiga kiper yakni Ahludz Dzikri Fikri, Ernando Ari Sutaryadi, dan Muhammad Risky Sudirman dipercaya di bawah mistar gawang.

Sutan Diego Armando Ondriano Zico akan menjadi tumpuan di lini serang. Sementara itu, Brylian Aldama bakal mengawal sektor gelandang.



Timnas U-16 punya modal bagus sebelum berangkat ke Malaysia. Selain empat kemenangan beruntun di kualifikasi, yakni menghadapi Kepulauan Mariana Utara, Timor Leste, Thailand, dan Laos, mereka juga sempat menjuarai Piala AFF U-16 yang digelar di Sidoarjo beberapa bulan lalu.



Jauh sebelumnya, Garuda Asia juga berhasil keluar sebagai juara di Jenesys 2017 dan Tien Phong Plastic Cup 2017. Kendati demikian, pada babak fase grup Piala Asia U-16 ini, tekanan berat akan dihadapi.



Selain Iran, Vietnam bakal jadi batu sandungan timnas U-16. Maka dari itu, hasil positif wajib didapat sembari berharap India bisa dikalahkan di laga pamungkas fase grup.



Timnas U-16 diharapkan bisa lolos sampai semifinal. Pasalnya, itu bisa menjadi tiket langsung ke Piala Dunia U-17 yang digelar tahun 2019 mendatang di Peru.



Daftar susunan pemain timnas Indonesia U-16:



Kiper: Ahludz Dzikri Fikri; Ernando Ari Sutaryadi; Muhammad Risky Sudirman



Belakang: Amiruddin Bagas Kaffa; Mochamad Yudha Febrian; Komang Teguh Trisnanda; Fadillah Nur Rahman; Muhammad Salman; Muhammad Uchida Sudirman; Muhammad Reza Fauzan



Tengah: David Maulana; Hamsa Lestaluhu; Andre Oktaviansyah; Mochammad Supriadi; Muhammad Talaohu; Amanar Abdilah; Rendy Juliansyah; Brylian Aldama; Fatah Aji; Subhan Fazri; Cecep Maulana



Depan: Amiruddin Bagus Kahfi; Sutan Diego Armando Ondriano Zico



Berikut jadwal timnas U-16 di Piala Asia 2018:



Iran vs Indonesia

Jumat 21 September pukul 16.30 WIB



Indonesia vs Vietnam

Senin, 24 September pukul 20.45 WIB



Indonesia vs India

Kamis, 27 Septemberpukul 16.30 WIB



(PAT)