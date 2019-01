Ronaldo Raih Penghargaan Pemain Terbaik Dunia Versi Globe Soccer

Cristiano Ronaldo mengalahkan Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe dalam penghargaan pemain terbaik dunia versi Globe Soccer Awards. Ini menjadi penghargaan kelima sepanjang kariernya pada ajang tersebut.



Dubai: Dua penghargaan individu didapat Cristiano Ronaldo pada awal 2019. Mega bintang asal Portugal tersebut menerima penghargaan tersebut di ajang Globe Soccer Awards.

Penghargaan pertama didapat Ronaldo sebagai pemain terbaik dunia pada ajang tersebut. Ia mengalahkan dua bintang Prancis, yakni Antoine Griezmann dan Kylian Mbappe.



Penghargaan tahun ini merupakan penghargaan ketiga kalinya didapat Ronaldo secara berturut-turut pada ajang yang digelar Asosiasi Agen Pemain Eropa (EFAA) dan Asosiasi Klub Eropa (ECA) itu. Selain itu, Ronaldo juga terhitung sudah memenangkan lima penghargaan di ajang itu.



Ronaldo tidak hanya mendapatkan penghargaan pemain terbaik. Penghargaan pemain terbaik pilihan fan (Fans' Award) juga dimenangkan bintang Juventus itu.



"Sungguh awal yang baik untuk memulai tahun ini. Terima kasih atas penghargaan dan kepedulian yang telah saya dapatkan hari ini," tulis Ronaldo dalam keterangan foto yang diunggah ke Instagram miliknya.



Adapun agen Ronaldo, Jorge Mendes turut merasakan kebahagiaan dalam ajang Globe Soccer Awards. Ia terpilih sebagai agen terbaik pada ajang tersebut.



Penghargaan juga didapat pelatih Prancis Didier Deschamps. Ia mendapat penghargaan sebagai pelatih terbaik. Sedangkan penghargaan klub terbaik tahun ini jatuh ke tangan Atletico Madrid.



Legenda Brasil Ronaldo turut merasakan sukacita dalam Globe Soccer Award. Bagaimana tidak. Ia memenangkan Player Career Award. (Four Four Two)





