Piala AFF 2018: Myanmar Benamkan Kamboja

Mandalay: Myanmar meraih kemenangan pada pertandingan pertamanya di Piala AFF 2018. Myanmar sukses meraih kemenangan besar 4-1 atas Kamboja di Grup A.



Bermain di Stadion Mandalar Thiri, Senin 12 November 2018, Myanmar mendominasi permainan dengan 60 persen penguasaan bola dan melepaskan 23 tembakan. Sementara Kamboja hanya mampu melepaskan 12 tembakan.

Gol-gol Myanmar dicetak oleh Hlaing Bo Bo ('60, '93), Than Htet Aung ('70), dan Sithu Aung ('87). Sementara Kamboja hanya mampu mencetak gol melalui Chan Vathanaka di menit ke-23.



Myanmar memulai laga dengan meyakinkan. Mereka mampu mendikte permainan dan tidak memberi kesempatan bagi Kamboja untuk menguasai bola.



Tapi Kamboja justru lebih dulu membuka skor di menit ke-23. Mendapat umpan Sos Suhana, Chan Vathanaka berhasil menceploskan bola ke gawang Myanmar.



Ketidakmampuan Myanmar menembus pertahanan Kamboja membuat skor 0-1 untuk keunggulan Kamboja bertahan hingga turun minum.



Di babak kedua Myanmar semakin agresif menyerang. Hasilnya gol penyama kedudukan tercipta di menit 60. Memanfaatkan umpan Thein Than, Hlaing Bo Bo sukses menjebol gawan Kamboja.



Setelah mencetak gol balasan, Myanmar semakin bernafsu mencetak gol kedua. Alhasil Than Htet Aung sukses menambah keunggulan Myanmar di menit ke-70.



Myanmar kembali menambah pundi-pundi gol mereka di menit ke-87 melalui aksi Sithu Aung. Bo Bo melengkapi pesta Myanmar dengan gol keduanya di menit 97 setelah memanfaatkan umpan Sithu Aung.



Kemenangan ini membawa Myanmar memuncaki klasemen sementara grup A dengan nilai tiga dari satu laga. Sementara Kamboja harus puas menempati posisi buncit karena menelan kekalahan kedua. Sebelumnya, Laos juga dipaksa menyerah oleh Malaysia pada laga perdana.



Susunan pemain:

Myanmar (4-1-4-1): Z. Kyaw; D. Htan, Z. Pyho, Z. Tun ('63 T. Aung), T. Thein; B. Hlaing; M. Maung, M. Lwin ('80 Y. Ko), N.Yan ('46 T. Aung), S. Aung; M. Zin



Kamboja (4-3-2-1): S. Keo; S. Krya, H. Pheng, S. Visal, R. Sath; S. Kouch, T. Bin, T. Brak ('72 K. Sokpheng) ; C. Vathanaka ('46 C. Chhoeun), S. Suhana ('63 P. Udom); B. Reung



(ACF)