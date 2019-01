Dua Pemain City Ingin Pencarian Pesawat Emiliano Dilanjutkan

Hingga saat ini Emiliano Sala belum ditemukan. Emiliano sempat mengirimkan pesan sebelum pesawat yang ditumpanginya hilang kontak. Isi pesan itu dia merasa ketakutan.



Manchester: Penyerang Manchester City, Sergio Aguero mendesak pihak kepolisian untuk terus melanjutkan pencarian terhadap pemain Cardiff City Emiliano Sala. Ia juga berharap Sala bisa segera ditemukan.

Pencarian pesawat yang ditumpangi Emiliano Sala dihentikan pihak kepolisian Guernsey, Kamis 24 Januari waktu setempat. Pihak berwajib tak menemukan tanda jatuhnya pesawat yang membawa striker Cardiff City tersebut.



Sala diketahui menumpangi pesawat pribadi dari Prancis ke Wales, Senin 21 Januari malam. Namun, pesawat tersebut tak kunjung tiba di Wales dan dinyatakan hilang di Selat Inggris pada hari yang sama.



Hi, I’m Nicolás Otamendi. I’d like to express my sympathies to Emiliano’s family, and urge the police to keep searching for the plane. There’s still hope to find them alive. All my support to his family, and let’s hope they get an answer urgently #prayforemilianosala pic.twitter.com/4k37Zgk3U1