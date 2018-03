Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Liga Europa 2017 -- 2018

Jakarta: Liga Europa 2017 -- 2018 sudah memasuki babak 16 besar. Sejumlah pertandingan menarik akan dimulai pada leg pertama dini hari nanti.



Salah satu laga yang ditunggu-tunggu ialah AC Milan kontra Arsenal. Milan saat ini tampil konsisten di bawah arahan allenatore Gennaro Gattuso. Indikatornya, lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Milan tak pernah menelan kekalahan.

Berbanding terbalik dengan Arsenal. Tim Meriam London mengalami kekalahan beruntun. Situasi tersebut membuat Arsene Wenger menjadi sorotan dan tak jarang berembus kabar Wenger bakal didepak.



Arsenal juga takkan diperkuat oleh sejumlah pilar pentingnya. Bek Hector Bellerin dipastikan absen karena mengalami cedera hamstring.

"Ia mengalami pembengkakan pada lutut kirinya. Kerusakan ligamen. Ia harus ke rumah sakit utnuk memeriksa kesakitannya itu. (Tetapi) Itu bukan cedera panjang," kata Wenger.Selain pertandingan di atas, tercatat masih ada tujuh laga yang akan dihelat dini hari nanti.Berikut jadwal siaran langsung leg pertama 16 besar Liga Europa 2017 -- 2018:9/3/2018: Atletico Madrid vs Lokomotiv Moscow (01:00 WIB - bein Sport 2)9/3/2018: CSKA Moscow vs Olympique Lyon (01:00 WIB)9/3/2018: Borussia Dortmund vs Salzburg (01:00 WIB - bein Sport 3)9/3/2018: AC Milan vs Arsenal (01:00 WIB - bein Sport 1/SCTV)9/3/2018: Dynamo Kiev vs Lazio (03:05 WIB)9/3/2018: RB Leipzig vs Zenit (03:05 WIB)9/3/2018: Olympique Marseille vs Athletic Bilbao (03:05 WIB - bein Sport 1)9/3/2018: Sporting Lisbon vs Viktoria Plzen (03:05 WIB - bein Sport 3)(ASM)