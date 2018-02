Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Akhir Pekan Ini

Jakarta: Klub-klub besar Eropa bakal bersiap dan fokus di kompetisi domestik, sebelum mereka melakoni babak 16-besar Liga Champions 2017--2018 tengah pekan mendatang. Sejumlah bigmatch juga akan menghiasi akhir pekan Anda.



Di antaranya, ada Tottenham Hotspur yang ingin terus melanjutkan tren positif mereka di kancah Liga Primer Inggris. Kali ini tren positif mereka akan coba dihentikan oleh Arsenal dalam derbi London Utara.

Spurs yang berada di posisi kelima, dalam delapan laga terakhir di Liga Primer Inggris belum terkalahkan. Terkini mereka berhasil mengalahkan Manchester United (2-0) dan mengimbangi Liverpool 2-2 di Anfield.

Sebaliknya, Arsenal yang berada tepat satu tingkat di bawah Spurs, sedang mengalami hasil inkonsisten. Tercatat dalam delapan laga terkini, Arsenal hanya meraih tiga kemenangan. Gunners yang berada di posisi keenam, tertinggal empat poin dari Spurs.Keesokan harinya, tepatnya pada Minggu 11 Februari bakal ada laga antara Newcastle United kontra Manchester United dan Southampton melawan Liverpool. Baik United maupun Liverpool tengah berjuang meraih kemenangan demi memanfaatkan kondisi Manchester City yang sedang labil karena mengalami satu kali kalah dan sekali imbang dalam lima laga terakhir.Dari Liga Italia Serie-A, dua grande partita akan tersaji pada akhir pekan ini. Pertama ada Fiorentina yang akan menghadapi Juventus pada dini hari nanti. Bagi Bianconeri, bisa menang atas La Viola bakal membuat mereka berpeluang untuk menjadi capolista.Sebab Napoli pada keesokan harinya bakal ditantang Lazio. Tapi jika kondisi justru berbalik, maka Juve akan tertinggal empat poin dari Partenopei.19 : 30 WIB: Tottenham Hotspur vs Arsenal (BeIN Sports 1 LIVE)22 : 00 WIB: Everton vs Crystal Palace (BeIN Sports 1 LIVE)22 : 00 WIB: Stoke City vs Brighton & Hove Albion22 : 00 WIB: Swansea City vs Burnley22 : 00 WIB: West Ham United vs Watford (BeIN Sports 2 LIVE)00 : 30 WIB: Manchester City vs Leicester City (BeIN Sports 1 & RCTI LIVE)19 : 00 WIB: Huddersfield Town vs AFC Bournemouth (BeIN Sports 1 LIVE)21 : 15 WIB: Newcastle United vs Manchester United (BeIN Sports 1 LIVE)23 : 30 WIB: Southampton vs Liverpool (Bein Sports 1 & RCTI Live)03 : 00 WIB: Chelsea vs West Bromwich Albion (BeIN Sports 1 LIVE)03 : 00 WIB: Athletic Bilbao vs Las Palmas (BeIN Sports 2 LIVE)19 : 00 WIB: Villarreal vs Deportivo Alaves (BeIN Sports 2 LIVE)22 : 00 WIB: Malaga vs Atletico Madrid00 : 30 WIB: Leganes vs Eibar (BeIN Sports 2 LIVE)02 : 45 WIB: Real Madrid vs Real Sociedad (BeIN Sports 2 LIVE)18 : 00 WIB: Sevilla vs Girona (BeIN Sports 3 LIVE)22 : 15 WIB: Barcelona vs Getafe (BeIN Sports 2 LIVE)00 : 30 WIB: Celta Vigo vs Espanyol (BeIN Sports 2 LIVE)02 : 45 WIB: Valencia vs Levante (BeIN Sports 2 LIVE)03 : 00 WIB: Deportivo La Coruna vs Real Betis (BeIN Sports 2 LIVE)02 : 45 WIB: Fiorentina vs Juventus21 : 00 WIB: SPAL vs AC Milan00 : 00 WIB: Crotone vs Atalanta02 : 45 WIB: Napoli vs Lazio (Jak TV LIVE)18 : 30 WIB: Sassuolo vs Cagliari21 : 00 WIB: Inter Milan vs Bologna21 : 00 WIB: Chievo vs Genoa21 : 00 WIB: Sampdoria vs Hellas Verona21 : 00 WIB: Torino vs Udinese02 : 45 WIB: AS Roma vs Benevento02 : 30 WIB: RB Leipzig vs Augsburg (Fox Sports LIVE)21 : 30 WIB: Borussia Dortmund vs Hamburg (Fox Sports LIVE)21 : 30 WIB: Hoffenheim vs Mainz 0521 : 30 WIB: Eintracht Frankfurt vs FC Koeln21 : 30 WIB: Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin21 : 30 WIB: Hannover vs Freiburg00 : 30 WIB: Bayern Muenchen vs Schalke 04 (Fox Sports LIVE)21 : 30 WIB: Stuttgart vs Borussia M'gladbach00 : 00 WIB: Werder Bremen vs Wolfsburg (Fox Sports LIVE)(ACF)