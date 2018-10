Jadwal Lengkap Liga Europa Nanti Malam:

Jakarta: Seperti biasa, berakhirnya pekan Liga Champions bakal disambung oleh Liga Europa. Beberapa tim dari liga-liga top Eropa akan menghelat laga kompetisi kasta kedua UEFA ini pada malam dan dini hari nanti.



Duo London dari Liga primer Inggris, Arsenal dan Chelsea, menghelat laga fase grup mereka masing-masing di waktu berbeda. Arsenal lebih dulu meladeni perlawanan klub asal Azerbaijan, Qarabag. Lalu, dilanjutkan Chelsea kontra klub asal Hungaria, Vidi.

Beralih ke Serie A Italia, ada AC Milan dan Lazio. Milan duluan menghadapi Olympiakos, lalu dilanjutkan Lazio yang akan bertandang ke markas wakil Jerman, Eintracht Frankfurt.

Selain Frankfurt, Bundesliga Jerman masih punya dua klubnya nanti malam. Mereka adalah Bayer Leverkusen yang ditantang AEK Larnaca, dan RB Leipzig kontra Rosenborg dari Norwegia.La Liga Spanyol juga punya tiga wakil di Liga Europa. Sevilla meladeni Krasnodar, Villareal menghadapi Spartak Moskow. Kedua laga ini merupakan ajang antara klub Spanyol kontra klub Rusia. Terakhir, Spanyol punya Real Betis yang akan menjamu klub asal Luxembourg, F91 Dudelange.Zurich vs Ludogorets | 23:55 WIB |Leverkusen vs AEK Larnaca | 23:55 WIB |Salzburg vs Celtic | 23:55 WIB |Rosenborg vs Leipzig | 23:55 WIB |Zenit vs Slavia Praha | 23:55 WIB |Bordeaux vs Kopenhagen | 23:55 WIB |Anderlecht vs Dinamo Zagreb | 23:55 WIB |Fenerbache vs Spartak Trnava | 23:55 WIB |Qarabag vs Arsenal | 23:55 WIB |Vorskla vs Sporting CP | 23:55 WIB |Milan vs Olympiakos | 23:55 WIB | Live RCTIBetis vs Dudelange | 23:55 WIB |Rangers vs Rapid Wien | 02:00 WIB |Spartak Moscow | 02:00 WIB |Frankfurt vs Lazio | 02:00 WIB |Apollon vs Marseille | 02:00 WIB |Sarpsborg vs Genk | 02:00 WIB |Malmo vs Besiktas | 02:00 WIB |Standard Liege vs Akhisar | 02:00 WIB |Krasnodar vs Sevilla | 02:00 WIB |Astana vs Rennes | 21:50 WIB |Jablonec vs Dynamo Kyiv | 02:00 WIB |Chelsea vs Vidi | 02:00 WIB | Live RCTIBATE vs PAOK | 02:00 WIB |