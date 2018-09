Mengenal UEFA Nations League, Kompetisi Anyar Negara-negara Eropa

Jakarta: Kompetisi sepak bola top Eropa sedang menjalani istirahat. Seiring dengan itu akan ada kompetisi lain yang bakal digelar.



Ya, mulai musim ini akan digelar kompetisi bertajuk UEFA Nations League. Liga internasional yang melibatkan negara-negara Eropa yang sengaja dibentuk oleh UEFA.

Perhelatan ini bertujuan untuk meminimalisir laga persahabatan yang dinilai tak efektif. Sekaligus meningkatkan kualitas tim nasional negara-negara Eropa.



Format UEFA Nations League

Kompetisi baru UEFA ini memiliki format yang cukup rumit. Sebanyak 55 tim nasional negara Eropa akan terlibat. Mereka terbagi dalam empat grup divisi liga (A, B, C, dan D).



Penempatan tim di setiap divisi ini berdasarkan dari peringkat negara tersebut di rangking UEFA. Peringkat UEFA itu diambil pada November 2017 hingga Kualifikasi Piala Dunia 2018 berakhir.



Nantinya setiap divisi akan kembali terbagi menjadi empat grup. Demi meningkatkan pertandingan, tentunya setiap tim dengan peringkat teratas bakal mengisi Liga A. Akan ada 12 negara dengan peringkat UEFA terbaik di Liga A.



Di Liga B juga akan berisi 12 negara, diikuti Liga C (15 negara), dan 16 negara dengan peringkat terendah di UEFA akan bersaing di Liga D.





Pembagian grup UEFA Nations League



Liga A dan B masing-masing terdapat empat grup dan diisi tiga tim. Sementara di Liga C akan terdapat empat grup. Di mana khusus untuk grup 1 hanya akan diisi oleh tiga tim. Sisanya di Grup 2 hingga 4 bakal diisi oleh empat tim. Hal serupa juga berlaku di Liga D yang tiap grupnya ditempati oleh empat grup.



Karena menganut sistem liga, tentunya nanti akan ada tim yang promosi dan degradasi pada UEFA Nations League. Setiap musimnya, akan ada 4 tim yang terdegradasi dari Liga A ke B, B ke C dan C ke D. Pun demikian dengan sistem promosinya.





Final Four

Nantinya tim yang jadi juara grup di empat grup Liga A akan bertarung di babak final four atau empat besar. Babak final four ini akan berlangsung pada Juni 2019.



Pada tahap ini, keempat juara grup dari Liga A bakal saling berhadapan dengan format sistem gugur alias semifinal dan final. Tentunya akan dilakukan undian terlebih dahulu.



Undian akan dilakukan untuk menentukan tim yang akan berhadapan di empat besar pada Desember 2018. Final four biasanya dilakukan pada tahun ganjil. Dengan demikian tidak mengganggu Piala Dunia atau Piala Eropa yang biasa digelar pada tahun genap.



Kick off UEFA Nations League

Liga anyar ini akan memulai kick off-nya pada 6 September hingga 8 September 2018 untuk matchday pertama, dan akan berakhir pada 18 hingga 20 November.



Liga A bakal menyajikan pertarungan antara Jerman kontra Prancis pada 6 September. Sementara Liga B akan mempertemukan Republik Ceko melawan Ukraina.



(ACF)