Untuk Kedua Kalinya, Idris Elba jadi Pembawa Acara Penghargaan FIFA

London: Aktor beken asal Inggris, Idrid Elba, ditunjuk sebagai pembawa acara Penghargaan Pemain Terbaik FIFA 2018 yang dihelat di London pada 24 September mendatang. Ini merupakan kali kedua aktor serial "Luther" tersebut membawakan acara penghargaan individu tertinggi FIFA.



Elba tidak akan sendirian, ia akan ditemani oleh Anne-Laure Bonnet, jurnalis beIN Sports. Bonnet merupakan salah satu jurnalis olahraga terbaik di Prancis, ia juga fasih berbicara bahasa Inggris, Italia, Portugis, Spanyol, Jeman, dan Rusia.

Elba merupakan salah satu aktor terbaik Inggris. Penerima penghargaan Gloden Globe dan Screen Actors Guild (SAC) ini membintangi beberapa film ternama seperti Thor, Avengers: Infinity Wars, Beasts of No Nation, dan The Mountain Between Us.



Elba juga merupakan penggemar berat olahraga sepak bola. Ia merupakan seorang gooner, sebutan bagi pendukung Arsenal. Aktor berusia 46 tahun itu mengaku senang dan bangga dapat berbagi panggung dengan nama-nama terbesar di sepak bola.



"Saya adalah penggemar berat sepak bola, jadi saya sangat senang bisa kembali lagi tahun ini untuk menjadi presenter Penghargaan Terbaik FIFA 2018. Ini bukan hanya sebuah kehormatan tapi juga kebahagiaan dan kepuasan untuk berbagi panggung dengan pesepak bola terbaik di dunia," ujarnya.



