Jakarta: Lusinan laga seru akan tersaji hari Sabtu 7 April 2018 malam nanti. Derby Manchester dan Merseyside menjadi highlight utama akhir pekan ini.



Sebanyak 16 tim akan menjalani pertandingan pekan 32 Liga Primer Inggris 2017--2018. Dibuka dengan laga sarat gengsi antara Everton kontra Liverpool.

Tottenham Hotspur yang bertekad mengamankan posisi empat besar akan bertamu ke markas Stoke City. Disusul oleh pertarungan 'tim pesakitan' West Bromwich Albion kontra Swansea City.



Performa impresif Burnley juga akan coba dihentikan oleh Watford di Vicarage Road malam ini. Duel tim promosi juga mewarnai pekan 32, yakni Brighton and Hove Albion melawan tim tamu Huddersfield Town.



Klik: Menang di Kandang PSM, Kado Ultah Terindah buat Aji Santoso



Pindah ke Spanyol, ada empat pertandingan yang akan dihelat malam nanti. Dua di antaranya menghadirkan tim kuat Sevilla dan Barcelona.



Barcelona bakal menjamu Leganes di Camp Nou dini hari WIB. Sebelumnya, Sevilla berupaya menghapus rasa penasaran ditahan imbang Barca 2-2 akhir pekan kemarin saat bertamu ke markas Celta Vigo.



Sementara di Serie A, partai sengit akhir pekan ini menjadi milik Roma yang berhadapan dengan Fiorentina. Sedangkan Juventus diprediksi menang mudah kala bertandang ke markas Benevento.



Dari dalam negeri, ada Madura United yang menjamu Sriwijaya FC pukul 15.30 WIB. PSIS Semarang yang mengincar kemenangan pertama bertandang ke markas Bhayangkara FC, serta ada Bali United yang siap meraih tiga poin atas tim tamu Perseru Serui.



Klik: Deretan Gol Indah pada Perempat Final Liga Champions dan Liga Europa



Berikut jadwal pertandingan sepak bola hari ini:



Liga Inggris



Everton vs Liverpool

Stoke vs Tottenham

Leicester vs Newcastle United

West Brom vs Swansea

Bournemouth vs Crystal Palace

Brighton vs Huddersfield

Watford vs Burnley

Manchester City vs Manchester United



Liga Spanyol



Alaves vs Getafe

Celta Vigo vs Sevilla

Real Betis vs Eibar

Barcelona vs Leganes



Liga Italia



Benevento vs Juventus

AS Roma vs Fiorentina

SPAL 2013 vs Atalanta

Sampdoria vs Genoa



Liga Jerman



FC Koeln vs Mainz

Borussia Moenchengladbach vs Hertha Berlin

Freiburg vs Wolfsburg

Augsburg vs Bayern Muenchen

Hamburg vs Schalke 04



Liga Prancis



Monaco vs Nantes

Bordeaux vs Lille

Toulouse vs Dijon

Angers vs Strasbourg

Guingamp vs Troyes

Amiens vs Caen



Liga Indonesia



Persipura Jayapura vs PS TIRA

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang

Madura United vs Sriwijaya FC

Bali United vs Perseru Serui



Video: Dilema City di Derby Manchester







(FIR)