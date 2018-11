Susunan Pemain Indonesia vs Timor Leste: Andik Starter

Jakarta: Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua penyisihan Grup B Piala AFF 2018, Selasa 13 November. Kali ini, Andik Vermansyah mendapat kesempatan menjadi starter pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tersebut.



Pemain Kedah FA itu dipercaya tampil sejak menit awal oleh pelatih Bima Sakti. Membuatnya kembali menjalani debut memperkuat skuat Garuda setelah terakhir kali tampil di SEA Games 2017.

Andik akan membantu lini depan Indonesia guna membongkar pertahanan Timor Leste. Ia juga bisa memberikan servis Alberto Goncalves (Beto) dengan umpan dari sektor sayap kanan, sedangkan sayap kiri diisi oleh Febri Hariyadi.



Lini tengah Indonesia kali ini akan diisi oleh trio gelandang andalan Timnas U-23. Mereka adalah Septian David Maulana, Evan Dimas Darmono, dan Muhammad Hargianto.



Sementara, Alfath Fathier akan kembali dipercaya tampil mengisi bek sayap oleh Bima Sakti. Bek Madura United itu menggantikan peran Ricky Fajrin yang sempat cedera saat melawan Singapura di laga perdana.



Untuk posisi penjaga gawang, Andritany Ardhiyasa dipercayakan Bima Sakti menjadi kiper utama pada laga yang akan memulai kick-off pada 19.00 WIB tersebut.





Susunan Pemain Indonesia vs Timor Leste:



Indonesia: Andritany Ardhiyasa (GK);Gavin Kwan Adsit, Hansamu Yama, Fachruddin Aryanto, Alfath Fathier; M Hargianto, Septian David Maulana, Evan Dimas; Andik Vermansah, Febri Hariyadi; Alberto Goncalves.



Timor Leste: Fagio Augusto (GK); Jose Gutierres, Gumario Augusto, Adelino Trindade; Feliciano Pinheiro, Nataniel De Jesus, Filomeno Junior, Armindo De Almeida; Joao Pedro, Rufino Walter Gama, Henrique Wilson.





