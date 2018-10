Jadwal UEFA Nations League Hari Ini

Jakarta: Kompetisi UEFA Nations League akan kembali bergulir Minggu 14 Oktober hingga Senin 15 Oktober dini hari. Sebanyak enam pertandingan akan tersaji dari beberapa grup.



Salah satunya laga sengit antara Polandia kontra Italia pada laga Grup A3 di Silesian Stadium. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian dua tim elite Eropa tersebut.

Pasalnya, dari dua pertandingan sebelumnya, baik Polandia dan Italia masih belum meraih kemenangan. Mereka hanya mampu memetik satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Polandia dan Italia meraih hasil imbang pada pertemuan pertama mereka di Grup A3. Serta kompak menelan kekalahan dari Portugal yang menjadi pemuncak klasemen sementara.Pertandingan yang tak kalah menarik lainnya adalah pertemuan antara Rusia kontra Turki di Grup B2. Kedua tim tentunya menargetkan kemenangan di Fisht Stadium, Sochi, karena sedang bersaing ketat di klasemen.Rusia saat ini menjadi pemuncak klasemen dengan torehan empat poin, hasil dari satu kemenangan dan sekali imbang. Sedangkan Turki menyusul di posis kedua dengan perolehan tiga poin dari sekali kemenangan atas Swedia.20:00 WIB - Rumania vs Serbia23:00 WIB - Azerbaijan vs Malta23:00 WIB - Kep. Faroe vs Kosovo23:00 WIB - Rusia vs Turki01:45 WIB - Lithuania vs Montenegro01:45 WIB - Polandia vs Italia(REN)