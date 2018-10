Bekap Turki, Rusia Masih tak Terkalahkan

Sochi: Rusia masih tidak terkalahkan di kompetisi UEFA Nations League setelah berhasil membekap Turki, Senin 15 Oktober. Tim Beruang Merah kali ini mampu meraih kemenangan 2-0 dari tamunya di Fisht Stadium, Sochi.



Kemenangan yang membuat Rusia masih nyaman duduk di posisi puncak Grup B2. Mereka kini telah mengumpulkan tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan sekali imbang.

Sedangkan Turki mengekor di tempat kedua dengan torehan tiga poin. Hasil dari sekali menang dan telah dua kali menelan kekalahan.

Bermain di depan pendukungnya sendiri, Rusia baru mampu membuka keunggulan saat memasuki menit 20. Georgi Dzhikiya membuat Rusia unggul 1-0 setelah mampu memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok.Rusia yang mengandalkan kiper naturalisasi asal Brasil, Guilherme Alvin mampu tampil disiplin. Membuat serangan Turki yang bertumpu pada Hakan Calhanoglu dan Cengiz Under kerap bisa diredam.Turki nyaris menyamakan kedudukan menit 33 lewat upaya Under. Sayang sepakan melengkung penggawa AS Roma itu masih belum menemui sasaran.Rusia akhirnya mampu menggandakan keunggulan di babak kedua. Denis Cheryshev yang masuk sebagai pemain pengganti mengubah keduduka 2-0 yang bertahan hingga laga bubar.Rusia: Guilherme, Dzhikiya, Neustadter, Kudryashov, Fernandes, Zobnin, Gazinskiy, Kuzyaev, Ionov, Golovin, Dzyuba.Turki: Bolat, Aziz, Soyuncu, Celik, Kaldirim, Tekdemir, Yokuslu, Ozyakup, Under, Calhanoglu, Tosun.(REN)