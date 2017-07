Kalah Bugar, Bayern Muenchen Diprediksi Takluk di Tangan Chelsea

Metrotvnews.com, Singapura: Laga Bayern Muenchen vs Chelsea di pentas International Champions Cup (ICC) 2017 menjadi ajang yang menarik buat para pencinta sepak bola, terutama buat fan kedua tim. Laga ini diyakini menjadi ujian yang cukup berat buat kedua tim.



Meski hanya bertajuk turnamen pramusim, namun dalam kenyataannya, ada gengsi yang dipertaruhkan setiap tim yang tampil di ajang ini. Tak terkecuali buat Bayern dan Chelsea selaku tim juara di kompetisi domestik masing-masing.

Terlebih buat Bayern. Jawara Bundesliga ini belum meraih hasil positif dari dua laga pramusim yang mereka jalani. Tim besutan Carlo Ancelotti datang ke Australia dengan membawa dua kekalahan yang mereka dapat saat berkunjung ke Tiongkok.Di negeri Tirai Bambu, Robert Lewandowski dan kolega harus mengakui keunggulan Arsenal via adu penalti 2-3 (1-1) dan kalah telak (0-4) dari AC Milan. Sebagai salah satu tim kuat Eropa, tentunya Bayern tidak ingin menelan tiga kekalahan beruntun, meski itu hanya laga uji coba.Akan tetapi, mengalahkan Chelsea tentunya bukan perkara mudah. Skuat asuhan Antonio Conte itu datang dengan modal meyakinkan, yakni menghajar rival sekotanya, Arsenal dengan skor mencolok 3-0 di laga uji coba.Menyikapi kondisi ini, Hery Susanto, salah satu nasabah Allianz Indonesia yang mendapat kesempatan nonton langsung pertandingan tersebut di National Stadium, Selasa 25 Juli 2017, coba memberikan analisanya.Meski menegaskan bahwa ia adalah fan Bayern Muenchen, Hery tak menampik bahwa Chelsea memiliki keunggulan dibandingkan skuat Bayern."Dari tingkat kebugaran, saya rasa Chelsea lebih bugar (karena baru satu kali main). Pemain-pemain Muenchen juga tidak komplet. Kalau saya lihat kemarin Chelsea, pemainnya yang bagus-bagus semua. Saya khawatir, Bayern bisa kalah besok," ujar Hery."Mungkin skornya 2-0 untuk Chelsea," pungkas pengusaha kuliner asal Jakarta tersebut.Hery yang datang bersama putranya, Nicholas A Susanto yang baru berusia 10 tahun merupakan salah satu nasabah platinum Allianz yang terpilih sebagai salah satu dari tujuh pemenang dalam program Allianz Smart Point yang berhadiah nonton langsung laga Bayern Muenchen vs Chelsea dan juga bertemu serta berfoto bersama gelandang Bayern, Javi Martinez dalam sesi Meet and Greet.Hery dipilih karena menukarkan 2000 poin yang dikumpulkannya dari berbagai transaksi yang dilakukannya dengan menggunakan kartu asuransi Allianz.(ACF)