Di tanah Inggris, ada pertandingan seru antara Arsenal kontra Leicester City. Khusus bagi The Gunners, mereka bertekad mencuri kemenangan demi menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan.

Sedangkan Leicester, mereka berupaya untuk memperbaiki posisi di klasemen. Konsentrasi The Foxes juga takkan terpecah lagi lantaran mereka sudah tersingkir dari ajang Liga Champions.Pada pertandingan lain, Tottenham Hotspur akan bertandang ke markas Crystal Palace. Spurs mempunyai visi meraih poin penuh untuk merapatkan posisi dengan Chelsea. Sebab, The Blues berhasil menundukkan Southampton dan jarak poin menjadi delapan.Dari La Liga Spanyol, dua raksasa kembali bertanding. Barcelona akan bertemu Osasuna dan Real Madrid diadang Deportivo La Coruna. Kedua tim wajib meraih kemenangan. Jika ada yang tergelincir, dipastikan posisi klasemen langsung berubah.Laga tak kalah seru juga tersaji di DFB Pokal. Tuan rumah Bayern Muenchen akan bentrok dengan Borussia Dortmund.Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepak bola dini hari nanti:Kamis 27 AprilLiga Primer Inggris01:45 WIB: Arsenal - Leicester City (BeIN Sport 1)01:45 WIB: Middlesbrough - Sunderland02:00 WIB: Crystal Palace - Tottenham Hotspur (BeIN Sport 3)La Liga Spanyol00:30 WIB: Barcelona - Osasuna (SCTV)01:30 WIB: Leganes - Las Palmas01:30 WIB: Valencia - Real Sociedad02:30 WIB: Deportivo La Coruna - Real Madrid (SCTV)DFB Pokal01:45 WIB: Bayern Muenchen - Borussia DortmundCoupe de France02:05 WIB: PSG - AS Monaco(ASM)