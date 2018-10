Brace Cutrone Bawa AC Milan Tekuk Olympiakos

Milan: AC Milan mampu bangkit dari ketertinggalan kala meladeni Olympiakos di San Siro pada lanjutan Liga Europa 2018--2019, Kamis 4 Oktober. Dua gol Patrick Cutrone sukses antar Il Diavolorosso menang 3-1.



Samuel Castillejo sempat mencetak gol menit keenam. Sayang, upaya pemain berusia 23 tahun itu dianulir karena berada dalam posisi offside.

Olympiakos malah menghentak menit 16. Guerrero berhasil memanfaatkan umpan cantik dari sisi kiri dengan sundulan yang gagal dihadang Pepe Reina.



Usai gol tersebut, Olympiakos tampil lebih percaya diri. Milan dipaksa mengubah sedikit pola permainan untuk lepas dari tekanan.



Baru pada menit 25, Rossoneri sanggup menemukan ritme pertandingan. Tiga peluang lahir melalui upaya Gonzalo Higuain, Giacomo Bonaventura, dan Cristian Zapata, namun belum ada gol tercipta lagi hingga jeda pertandingan.



Di babak kedua, Milan mengamuk. Suso yang perannya tak begitu terlihat sepanjang interval pertama mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai second striker.



Pelatih Gennaro Gattuso memutuskan untuk memasukkan Hakan Calhanoglu dan Cutrone menit 54. Keduanya menggantikan Bonaventura dan Castillejo.



Masuknya Calhanoglu dan Cutrone memang membuat Milan tak begitu apik dalam menguasai bola, namun aliran bola yang lebih direct membuat mereka memiliki lebih banyak peluang.



Publik San Siro harus menunggu hingga menit 70 guna menyaksikan tim kesayangnnya mencetak gol penyama kedudukan. Pemain pengganti Cutrone sukses membuat skor menjadi sama kuat.



Enam menit berselang, Higuain yang baru saja sembuh dari cedera otot akhirnya mengembalikkan keadaan menjadi 2-1. Tendangan dengan kaki kirinya mampu mengecoh kiper Jose Sa.



Tak sampai lima menit, Milan kembali menambah gol. Cutrone yang lepas dari penjagaan sanggup memanfaatkan umpan silang mendatar Calhanoglu. Skor 3-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.



Buat Milan, ini menjadi kemenangan kedua beruntun yang mereka raih. Akhir pekan kemarin, Il Diavoloroso mengalahkan Sassuolo 4-1.



Susunan Pemain:



Olympiakos (4-2-3-1): Jose Sa; Leonardo Koutris, Pape Abou Cisse, Roderick Miranda, Vasilis Torosidis (C); Guilherme, Bibras Natcho; Nauel Mathias Leiva, Yaya Toure, Ioannis Fetfatzidis; Guerrero



AC Milan (4-3-3): Pepe Reina; Ricardo Rodriguez, Alessio Romagnoli (C), Cristian Zapata, Davide Calabria; Giacomo Bonaventura, Tiemoue Bakayoko, Lucas Biglia; Samu Castillejo, Gonzalo Higuain, Suso