3 Putra Legenda Sepak Bola yang Lakoni Debut Internasional

Banyak cerita yang tercipta pada jeda internasional selama sepekan terakhir. Sejumlah anak-anak legenda sepak bola dunia akhirnya menjalani debut internasionalnya.



Peribahasa "buah jatuh tak jauh dari pohonnya" berlaku di banyak situasi, termasuk pada konteks sepak bola. Gen dari orang tua sudah barang tentu menjadi salah satu faktor sang anak memilih lapangan hijau sebagai ladang berkarya.

Berikut ini Medcom merangkum beberapa keturunan superstar sepak bola yang mengikuti jejak orang tuanya:



Pesepak bola muda yang kini berarier di Paris-Saint Germain itu menjadi pemain timnas Amerika Serikat pertama yang lahir di milenium 2000. Ia melakoni debut internasionalnya kala berhadapan dengan Paraguay.Weah merupakan anak dari George Weah, mantan superstar timnas Liberia yang melegenda bersama AC Milan. Timothy memilih bermain untuk timnas AS.Masuk pada menit 87 menggantikan Marky Delgado, sambutan meriah seisi stadion membahana. Tak hanya karena profil sang ayah yang mewah, tapi karena coretan sejarah yang ia goreskan.Pemain yang akrab dipanggil Tim itu juga menjadi debutan ketiga untuk AS di laga tersebut. Dua pemain lainnya adalah Delgado (Toronto FC, 22) dan Andrija Novakovich (Reading, 22).Wonderkid Ajax Amsterdam ini merupakan anak dari Patrick Kluivert, mantan pemain Barcelona dan tentunya timnas Belanda. Justin melakoni debutnya kala berhadapan dengan Portugal.Sinar terang Justin sudah terlihat sejak pertama kali muncul di akademi Ajax sekitar lima tahun belakangan. Dengan cepat ia mencuri perhatian tim senior dan diberikan kepercayaan untuk tampil di beberapa pertandingan Eredivisie.Penyerang berusia 18 tahun itu mendapat hadiah yang lebih istimewa lagi, yakni tampil di timnas senior Belanda pada jeda internasional beberapa hari lalu. Sama seperti Tim Weah, ia juga masuk sebagai pemain pengganti kala Oranje mengalahkan Portugal 3-0."Saya sengat senang dengan debut saja. Saya sudah memimpikan hal ini sejak dini. Saya masih 18 tahun, jadi wajar kalau saya sangat bahagia saat ini," ujar Justin pasca laga.Chiesa turun di laga debutnya kala timnas Italia berhadapan dengan Argentina. Berbeda dengan dua nama sebelumnya, anak dari legenda Serie-A Enrico Chiesa itu langsung dipasang sebagai starter oleh cartaker Luigi di Biagio.Pada pertandingan yang dimenangi Argentina dengan skor 2-0 itu, Chiesa tampil cukup memukau sebelum digantikan Antonio Candreva menit 61. Kerja samanya dengan Lorenzo Insigne dari second line beberapa kali menuai ancaman untuk tim Tango.Chiesa membayar tuntas kepercayaan Di Biagio pada laga berikutnya melawan timnas Inggris. Masuk sebagai pengganti di 10 menit terakhir, winger 20 tahun yang bermain untuk Fiorentina itu menjadi 'biang' kegagalan The Three Lions mencuri kemenangan.Lima menit pasca turun ke lapangan, akselerasinya membuat James Tarkowski terpaksa melanggarnya di kotak penalti. Insigne yang menjadi algojo dengan telak menempatkan bola ke gawang tanpa mampu dihadang kiper Jack Butland.(REN)