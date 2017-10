Start Mulus, Barcelona Ungguli PSG dan Duo Manchester

Metrotvnews.com, Barcelona: Klub raksasa Barcelona melakukan start mulus dalam mengarungi kompetisi musim 2017--2018. Mereka berada di puncak klasemen di antara klub-klub Eropa, setidaknya hingga akhir pekan lalu.



Perhitungan itu berdasarkan hasil klub yang diraih di kompetisi domestik dan Liga Champions. Dalam sembilan pertandingan awal, Barca selalu meraih kemenangan.

Perinciannya, tujuh kemenangan mereka raih di La Liga, di mana pada jornada ketujuh yang terjadi di Camp Nou, akhir pekan lalu Blaugrana mengalahkan Las Palmas denganskor 3-0.

