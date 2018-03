Jadwal Siaran Langsung Liga Top Eropa Hari Ini

Jakarta: Sejumlah kompetisi top Eropa akan kembali menggelar pertandingan akhir pekan ini, Sabtu 17 Maret. Mulai dari Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Serie-A Italia, hingga Bundesliga Jerman dan Ligue 1 Prancis.



Diawali dari Liga Primer yang akan mempertandingkan empat laga hari ini. Partai menarik tersaji antara Liverpool kontra Watford yang akan digelar di Stadion Anfield.

The Reds tampaknya membutuhkan kemenangan di pekan ke-31 ini jika ingin kembali menjadi pesaing di posisi tiga besar. Pasalnya, pascakekalahan atas Manchester United pekan lalu membuat posisi Liverpool merosot ke urutan empat.



Pertandingan menarik lainnya pun tersaji dari kompetisi La Liga Spanyol yang juga akan menggelar empat laga hari ini. Salah satunya adalah Valencia kontra Deportivo Alaves di Stadion Mestalla.

Los Che pun tampaknya wajib mengamankan poin penuh pada jornada ke-29 jika ingin menggusur Real Madrid di klasemen. Saat ini Valencia masih bertengger di posisi keempat dengan 56 poin, tertinggal satu poin dari Madrid yang berada satu tingkat di atasnya.Sementara dari kompetisi Serie-A Italia, Juventus akan langsung membuka giornata ke-29 dengan bertandang ke markas SPAL. Peluang besar Si Nyonya Tua untuk menjauh dari kejaran Napoli sangat terbuka lebar.Saat ini, Juventus sudah unggul empat poin dari Il Partinopei yang menguntit di posisi kedua.22:00 WIB - Stoke City vs Everton (Bein Sports 1)22:00 WIB - Huddersfield vs Crystal Palace (Bein Sports 2)22:00 WIB - Bournemouth vs West Brom (Bein Sports 3)00:30 WIB - Liverpool vs Watford (RCTI/Bein Sports 1)19:00 WIB - Deportivo La Coruna vs Las Palmas (Bein Sports 2)22:15 WIB - Valencia vs Alaves00:30 WIB - Real Sociedad vs Getafe02:45 WIB - Real Betis vs Espanyol00:00 WIB - Udinese vs Sassuolo02:45 WIB - SPAL vs Juventus21:30 WIB - Borussia M'gladbach vs Hoffenheim21:30 WIB - Frankfurt vs Mainz (Fox Sports 3)21:30 WIB - Augsburg vs Werder Bremen00:30 WIB - Wolfsburg vs Schalke02:30 WIB - Freiburg vs Stuttgart (Fox Sports 1)23:00 WIB - Bordeaux vs Rennes02:00 WIB - Amiens vs Troyes02:00 WIB - Angers vs Caen02:45 WIB - Monaco vs Lille (BeIN Sports 3)(REN)