Fasilitas Mewah Egy Maulana Vikri di Lechia Gdansk

Jakarta: Egy Maulana Vikri mendapat sejumlah fasilitas yang terbilang mewah usai bergabung dengan Lechia Gdansk. Menurut keterangan sang ayah angkat, Subagja Suihan, pemain Timnas Indonesia U-23 itu diberikan fasilitas mentereng mulai dari tempat tinggal, mobil, hingga pendidikan.



Fasilitas yang didapatkan Egy menurutnya telah dicantumkan dalam perjanjian kontrak. Di mana kontrak Egy bersama Gdansk akan mulai efektif pada 8 Juli 2018 hingga 8 Juli 2021 mendatang.

Subagja mengatakan tempat tinggal Egy merupakan sebuah flat tingkat dua. Flat tersebut pun memiliki fasilitas mewah yang akan membuat pemain kelahiran Medan itu betah tinggal di Gdansk.



"Itu kayak rumah dua lantai, di dalamnya itu disiapkan ada security, juru masak, dan ada tukang pijat khusus juga untuk Egy," kata Subagja saat ditemui di Kantor Kemenpora, Rabu (14/3/2018) kemarin.

(Mobil operasional yang dipakai saat Egy Maulana Vikri tiba di Polandia. Foto: istimewa)

Jika ditelusuri di sejumlah situs properti internasional, harga sewa flat dua tingkat di wilayah kota yang terletak di utara Polandia itu berkisar USD30 (sekitar Rp481 ribu) per malam. Artinya, biaya sewa tempat tinggal Egy selama sebulan di sana bisa mencapai kisaran harga Rp14 juta per bulan dan Rp175 juta per tahun.Selain flat pribadi, Egy juga menerima fasilitas kendaraan berupa mobil yang dengan merk yang cukup mendunia, Mercedes-Benz. Subagja mengatakan Egy akan memakai mobil Mercy keluaran terbaru di sana.Menurut foto yang diberikan Subagja, mobil yang dipakai Egy saat pertama tiba di Gdansk saja merupakan Mercy E-Class tipe E250 Avantgarde. Mobil berkapasitas mesin 2.000cc itu jika di harga pasaran dalam negeri mencapai kisaran Rp1.1 miliar."Yang di gambar itu kemarin di buat jemput kami di sana. Yang untuk Egy, nanti pasti yang terbaru. Pokoknya mobil mewah, kami sudah rasakan menumpanginya dari Warsawa ke Gdansk," tegasnya.Selain dua fasilitas tersebut, Egy pun sedang dipersiapkan fasilitas pendidikan di perguruan tinggi. Namun, Subagja menerangkan jika fasilitas tersebut baru akan resmi didapatkan Egy ketika telah merampungkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SKO Ragunan."Untuk tempat kuliahnya, nanti akan dipastikan setelah Egy lulus dari SKO Ragunan," tutupnya.(REN)