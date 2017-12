Jadwal Pertandingan Liga Top Eropa Hari Ini

Jakarta: Sejumlah liga top Eropa akan kembali melanjutkan roda kompetisinya mulai hari ini, Sabtu 16 Desember. Mulai dari Liga Primer Inggris, Serie-A Italia, hingga La Liga Spanyol akan memainkan sejumlah pertandingan malam hingga dini hari nanti.



Diawali dari Liga Primer pekan ke-18 yang akan memainkan sebanyak enam pertandingan malam nanti. Salah satunya adalah pertandingan antara Arsenal kontra Newcastle United. Laga itu bisa menjadi peluang The Gunners kembali ke jalur persaingan juara.

Pasalnya, Arsenal yang telah dua kali meraih hasil imbang dan membuat posisi mereka merosot ke peringakat ketujuh. Namun, The Magpies berpeluang menjadi batu sandungan karena tim asuhan Rafael Benitez tentu ingin meraih kemenangan demi terhindar masuk zona degradasi.

Dari kompetisi Serie-A, Inter Milan akan menjamu Udinese di Giuseppe Meazza pada giornata ke-17. La Beneamata tentu wajib memetik kemenangan untuk tetap bertahan di puncak klasemen.Sedangkan dari ajang La Liga, Atletico Madrid akan menghadapi Deportivo Alaves pada jornada ke-16. Kemenangan akan membuat Los Rojiblancos menggeser posisi Valencia di posisi kedua.Selain sejumlah kompetisi top Eropa, malam nanti pun akan tersaji partai menarik dari final Piala Dunia Antarklub. Real Madrid akan menantang wakil Brasil Gremio di partai final yang digelar di Abu Dhabi.19:30 WIB - Leicester City vs Crystal Palace (BeIN Sports 1 LIVE)22:00 WIB - Arsenal vs Newcastle United (BeIN Sports 2 LIVE)22:00 WIB - Brighton & Hove Albion vs Burnley22:00 WIB - Chelsea vs Southampton (BeIN Sports 1 LIVE)22:00 WIB - Stoke City vs West Ham United22:00 WIB - Watford vs Huddersfield Town21:00 WIB - Inter Milan vs Udinese00:00 WIB - Torino vs Napoli02:45 WIB - Roma vs Cagliari22:15 WIB - Athletic Bilbao vs Real Sociedad00:30 WIB - Eibar vs Valencia (BeIN Sports 2 LIVE)02:45 WIB - Atlético Madrid vs Deportivo Alavés (BeIN Sports 2 LIVE)02:30 WIB - Borussia M'gladbach vs Hamburg SV21:30 WIB - FC Koeln vs Wolfsburg21:30 WIB - Werder Bremen vs Mainz 0521:30 WIB - Eintracht Frankfurt vs Schalke 0421:30 WIB - Augsburg vs Freiburg21:30 WIB - Stuttgart vs Bayern Muenchen (Fox Sports LIVE)00:30 WIB - Borussia Dortmund vs Hoffenheim (Fox Sports LIVE)00:00 WIB - Real Madrid vs Gremio(REN)