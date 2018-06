Patrick Vieira Resmi Tangani Nice

Nice: Manchester City telah mengumumkan bahwa Patrick Vieira resmi meninggalkan New York City untuk menjadi pelatih kepala Nice.



Legenda Arsenal dan Prancis itu menuju ke klub Ligue 1 sebagai pengganti Lucien Favre. Nama terakhir mengambil alih Borussia Dortmund sebagai pengganti Peter Stoger.

Pria berusia 41 tahun itu menjadi pelatih di New York City sejak 2016 di Major League Soccer (MLS). Dia memimpin New York City setelah memimpin tim cadangan Manchester City pasca pensiun sebagai pemain.



"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada City Football Group dan New York City FC atas kesempatan untuk melatih klub sepak bola yang luar biasa ini," kata Vieira dalam sebuah pernyataan pada Minggu, (10/6/2018).



"Meninggalkan New York adalah keputusan yang sangat sulit bagi saya dan untuk keluarga saya dan satu yang tidak dianggap enteng," lanjutnya.



"Sejak awal, City Football Group dan kepemimpinannya, terutama ketua kami Khaldoon Al Mubarak, Brian Marwood, Ferran Soriano, dan Marty Edelman, telah memercayai saya dan telah membantu membimbing saya selama delapan tahun terakhir dalam karier saya. Itu semua dimulai waktu saya sebagai pemain dan akhirnya memuncak dengan kesempatan pertama saya untuk melatih tim utama," pungkasnya.



Vieira menjadi pelatih Nice yang musim lalu menyelesaikan musim di Ligue 1 dengan menempati posisi kedelapan. Hanya satu poin dari jatah Liga Europa.



Asisten pelatih Christian Lattanzio, pelatih kinerja Kristian Wilson dan pelatih kinerja fisik Matt Cook bergabung dengan Vieira di Nice. (Omnisport)









(KRS)