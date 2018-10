Ibra: LeBron James Raja, Saya Dewa!

Los Angeles: Kabar bergabungnya bintang NBA, LeBron James, ke LA Lakers tidak hanya disambut oleh penggemar basket. Bintang sepak bola, Zlatan Ibrahimovic, juga menyambut kedatangan bintang berusia 33 tahun tersebut.



LeBron bergabung dengan Lakers setelah kontraknya habis dengan Cleveland Cavaliers. King James menghabiskan empat tahun dengan Cavs sebelum memutuskan hengkang.

Ibra sebelumnya menyambut LeBron dengan menulis "Kini LA memiliki Dewa dan Raja! Zlatan menyambut @KingJames," di akun twitter-nya beberapa waktu lalu.



Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD