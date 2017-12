Jadwal Siaran Langsung Liga Primer Inggris Hari Ini

Jakarta: Liga Primer Inggris memulai periode boxing day di momen Natal dan tahun baru ini. Liga Primer yang tak meliburkan kompetisinya akan memainkan pekan ke-20, Selasa 26 Desember malam nanti.



Sebanyak delapan pertandingan akan dimainkan di awal pekan ini. Empat tim besar Liga Primer mulai dari Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester United, dan Liverpool akan memainkan pertandingannya.

Spurs akan membuka laga pekan ke-20 ini kala menjamu Southampton di Stadion Wembley. Kemenangan tentu menjadi target The Lilywhites jika ingin meramaikan persaingan urutan empat besar klasemen.

Peluang juara pun di dapat Chelsea pekan ini setelah hanya akan menjamu tim promosi Brighton & Hove Albion di Stamford Bridge. Ini menjadi peluang terbaik The Blues untuk mengamankan posisi ketiga dari kejaran Liverpool dan Spurs.Pun begitu dengan Manchester United yang tentu tak ingin posisinya di urutan kedua klasemen diambil alih Chelsea. Setan Merah wajib memenangkan laga di Old Trafford saat menjamu Burnley.Pada laga lain, Liverpool tentu harus mewaspadai perlawanan tamunya, Swansea City, pada laga di Anfield. Pasalnya, The Swans mampu menundukkan The Reds musim lalu di Anfield, yang tentu kini akan mengancam posisi Liverpool di peringkat empat.Sementara dari Italia, turnamen Coppa Italia pun akan memainkan satu laga babak perempat final. Lazio dijadwalkan akan menjamu Fiorentina di Stadio Olimpico.19:30 WIB - Tottenham Hotspur vs Southampton (Beins 1)22:00 WIB - Bournemouth vs West Ham United22:00 WIB - Chelsea vs Brighton (Bein 3)22:00 WIB - Huddersfield Town vs Stoke City22:00 WIB - Manchester United vs Burnley (Bein 1)22:00 WIB - Watford vs Leicester City22:00 WIB - West Bromwich vs Everton (MNC TV)00:30 WIB - Liverpool vs Swansea City (RCTI)03:00 WIB - Lazio vs Fiorentina(REN)