Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Jakarta: Beberapa pertandingan kompetisi domestik bakal tersaji Sabtu 22 September hingga Minggu 23 September dini hari WIB. Mulai dari Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, Serie-A Italia,tersaji hari ini.



Dari Liga Primer, Manchester City akan bertamu ke kandang Cardiff City. Kemenangan akan menjadi modal penting untuk City setelah harus menelan kekalahan kontra Lyon di ajang Liga Champions.

Sementara rival sekota Manchester United akan menjamu Wolverhampton di Old Trafford. Kemenangan atas Young Boys di Liga Champions menjadi modal penting tim asuhan Jose Mourinho.



Satu laga menarik dari Bundesliga akan tersaji antara Schalke 04 kontra Bayern Muenchen. Schalke menelan tiga kekalahan beruntun di Liga Jerman wajib mengemas poin penuh pada pekan keempat jika ingin keluar dari zona degradasi.



Beralih ke Serie-A, Inter Milan akan bertandang ke kandang Sampdoria. Tim tuan rumah tampak lebih memiliki modal yang cukup baik jelang pertandingan. Dari empat pertandingan Serie-A yang telah dilakoni Sampdoria hanya menelan satu kekalahan. Sementara Nerazzurri sudah menelan dua kekalahan, satu hasil imbang dan hanya sekali menang.



Namun, tim asuhan Luciano Spalletti tengah bersemangat usai mengalahkan wakil Inggris di Liga Champions Tottenham Hotspur. Ketika itu Radja Nainggolan dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1.



Tidak kalah menarik La Liga Spanyol juga menyajikan antara Real Madrid kontra Espanyol. Tiga poin wajib didapat tim asuhan Julen Lopetegui untuk terus menempel Barcelona di puncak klasemen.



Berikut jadwal lengkap pertandingan hari ini:



Liga Primer Inggris:



21.00 WIB: Cardiff vs Manchester City (BeIN 3)

21.00 WIB: Crystal Palace vs Newcastle

21.00 WIB: Leicester vs Huddersfield

21.00 WIB: Liverpool vs Southampton (BeIN 2)

21.00 WIB: Manchester United vs Wolverhampton (MNCTV & BeIN 1)

23.30 WIB: Brighton vs Tottenham (RCTI)



Liga Jerman:



20.30 WIB: Hoffemheim vs Borussia Dortmund

23.30 WIB: Schalke 04 vs Bayern Muenchen



Liga Italia:



20.00 WIB: Parma vs Cagliari

23.00 WIB: Fiorentina vs SPAL

01.30 WIB: Sampdoria vs Inter Milan



La Liga Spanyol:



23.30 WIB: Getafe vs Atletico Madrid

01.45 WIB: Real Madrid vs Espanyol



