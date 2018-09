Ketika Salah Mengacuhkan Gary Neville

London: Mantan pemain Manchester United yang kini fokus menjadi komentator sepak bola, Gary Neville, dibuat kikuk oleh bintang Liverpool Mohammed Salah karena menolak wawancara. Pertemuan keduanya terjadi di London pada momen penganugerahan pemain terbaik dunia versi FIFA.



Neville sedang berbincang dengan presenter Kelly Cates ketika Salah lewat di belakang mereka. Namun, penyerang timnas Mesir ini memilih berjabat tangan dan hanya melukiskan senyuman seraya menolak permintaan untuk berbincang. Salah pun kemudian berlalu meninggalkan Neville dan Cates.

Neville pun membuat raut muka yang menggelikan sembari menghadap kamera. "Itu artinya tidak," kata saudara kandung Philip Neville ini.



Klik di sini: Prediksi Indonesia U-19 vs Tiongkok: Rapatkan Pertahanan demi Hasil Maksimal



Salah sendiri finis sebagai peringkat ketiga dalam pemilihan pemain terbaik dunia FIFA 2018 ini. Ia kalah bersaing dengan Cristiano Ronaldo dan Luka Modric yang akhirnya menggondol trofi bergengsi tersebut.



Malam penganugerahan pemain terbaik dunia versi FIFA telah dihelat pada Selasa 25 September waktu setempat. Gelandang Real Madrid dan Timnas Kroasia itu terpilih sebagai pesepak bola pria terbaik FIFA 2018. Modric mengalahkan Cristiano Ronaldo dan Mohammed Salah.



Sedangkan Salah mendapat penghargaan gol terbaik. Gol yang dicetak penyerang Liverpool itu pada laga kontra Everton di Liga Primer Inggris menjadi yang terbaik. Gol tersebut diganjar penghargaan Puskas Award 2018 oleh FIFA. (The Sun)



(Foto:The Sun)



Video: PT LIB Serahkan Hasil Evaluasi Laga Persib Vs Persija ke PSSI







(FIR)