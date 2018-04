Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Top Eropa Dini Hari Nanti

Jakarta: Liga Italia Serie A memasuki giornata ke-33 pada dini hari nanti. Juventus yang menjadi pimpinan klasemen akan menyambangi markas Crotone.



Bianconeri masih mengungguli Napoli dengan jarak enam poin. Si Nyonya Tua tampaknya bakal mendapatkan poin tambahan meski bermain di kandang Crotone. Indikatornya, Crotone tak pernah menang melawan Juventus dalam 12 tahun terakhir.

Sementara Napoli, mereka kedatangan Udinese. I Partenopei bisa memanfaatkan kelengahan Udinese yang tampil inkonsisten dalam empat pertandingan terakhir di Serie A.

Dari Liga Primer Inggris, AFC Bournemouth akan menghadapi Manchester United. Setan Merah wajib meraih kemenangan apabila ingin menjaga asa finis di urutan kedua. Sebab, mereka hanya berjarak satu poin dengan Liverpool.La Liga Spanyol juga memutar roda kompetisinya. Real Madrid dijadwalkan menghadapi Athletic Bilbao. Los Blancos saat ini berada di posisi ketiga. Mereka tertinggal empat poin dari Atletico Madrid dan 16 poin dari pimpinan klasemen, Barcelona.Kamis (19/4/2018): AFC Bournemouth vs Manchester United (01:45 WIB - bein Sport 1)Rabu (18/4/2018): Benevento vs Atalanta (23:OO WIB)Kamis (19/4/2018): Sampdoria vs Bologna (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): SPAL vs Chievo (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): AS Roma vs Genoa (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): Crotone vs Juventus (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): Fiorentina vs Lazio (01:45 WIB- Jak TV)Kamis (19/4/2018): Torino vs AC Milan (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): Hellas Verona vs Sassuolo (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): Napoli vs Udinese (01:45 WIB)Kamis (19/4/2018): Espanyol vs Eibar (00:30 WIB)Kamis (19/4/2018): Valencia vs Getafe (00:30 WIB - bein Sport 2)Kamis (19/4/2018): Real Madrid vs Athletic Bilbao (02:30 WIB- bein Sport 2)Kamis (19/4/2018): Schalke 04 vs Eintracht FrankfurtKamis (19/4/2018): Caen vs PSG (bein Sport 3)Nb: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah(ASM)