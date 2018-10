Data dan Fakta Jelang Indonesia U-16 vs Australia U-16

Jakarta: Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Australia U-16 pada perempat final Piala Asia U-16 2018. kemenangan akan membawa Garuda Asia ke semifinal sekaligus berpartisipasi dalam kompetisi Piala Dunia U-17 2019 di Peru.



Tim besutan Fakhri Husaini melalui jalan yang cukup terjal dengan tergabung bersama juara bertahan Piala Asia U-16 (Iran), India, dan Vietnam yang. Namun, Fakhri berhasil membawa timnya menjadi juara grup C dengan koleksi lima poin dari tiga laga.

Sementara Australia menjadi runner up grup D di bawah Korea Selatan. Meski sempat dihajar Korsel dengan skor 3-0, Australia berhasil bangkit kontra Irak dan Afganistan sehingga berhak lolos menemani Korsel.



Ini akan menjadi pertemuan kedua skuat Fakhri dengan tim Australia besutan Trevor Morgan. Sebelumnya mereka pernah bertemu di gelaran Piala AFF U-15 dan ditaklukkan dengan skor 7-3.



Selain fakta di atas, berikut beberapa data dan fakta menarik jelang timnas Indonesia U-16 kontra Australia U-16:



- Timnas Indonesia U-16 membutuhkan 28 tahun untuk lolos ke perempat final Piala Asia U-16. Terakhir kali skuat Garuda sukses menjejakkan kaki pada perempat final pada 1990.



- Indonesia tidak terkalahkan pada fase grup. Fakhri sukses membawa timnya menang 2-0 atas Iran dan seri 0-0 kontra India, serta 1-1 kontra Vietnam.



- Indonesia merupakan juara grup dengan selisih gol paling sedikit yaitu 2 gol. Sementara Australia merupakan runner up dengan selisih gol paling banyak dengan 2 gol.



- Indonesia U-16 memiliki tiga pemain berbeda yang mencetak gol pada babak grup. Amiruddin Bagas, Amiruddin Bagus, dan Sutan Diego Zico merupakan tiga pemain yang berhasil mencetak gol bagi timnas pada babak grup. Ini berarti timnas tidak bergantung kepada satu pemain tertentu dan semua lini mampu menyumbang gol. Bagas merupakan seorang bek dan Bagus serta Sutan Zico merupakan penyerang.



- Meski mencetak enam gol, Australia U-16 kebobolan cukup banyak, yaitu empat gol dari tiga laga. Meski tiga di antaranya datang dari Korsel dan satu gol lainnya datang ketika melawan Irak.



