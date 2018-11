Eriksson Belum Pede Latih Filipina

Manila: Sven-Goran Eriksson ternyata belum percaya diri membesut Timnas Filipina. Itu ditunjukkan dengan dipertahankannya sosok Scott Cooper di jajaran pelatih The Azkals untuk berlaga di Piala AFF 2018.



Cooper berperan sebagai caretaker di Timnas Filipina. Pria yang sempat melatih klub Indonesia Mitra Kukar itu ditunjuk sebagai pengganti sementara pelatih Filipina sebelumnya, Terry Butcher.

Cooper sempat mengawal Filipina pada dua laga persahabatan melawan Bahrain dan Oman. Pada dua laga tersebut, The Azkals meraih hasil imbang 1-1.



Atas dasar inilah Eriksson yang hari ini, Senin 5 November 2018, dijadwalkan tiba di Filipina meminta Federasi Sepak Bola Filipina untuk tetap mempekerjakan Cooper.

Cooper akan bertugas sebagai asisten Eriksson. Kebetulan, mereka sebelumnya juga sempat bekerja sama, yakni saat Ericsson jadi pelatih Leicester City pada musim 2010--2011."Scott Cooper sangat penting untuk tim. Dia tahu banyak tentang sepak bola Filipina daripada saya. Saya punya pengalaman sepak bola Asia di Australia, Korea, Jepang dan Tiongkok. Tetapi saya tidak punya pengalaman di Asia yang satu ini (tenggara)," kata Eriksson."Tapi sepak bola kurang lebih sama di seluruh dunia. Jadi, jika Anda bisa melakukannya di Eropa, saya pikir Anda bisa melakukannya juga di Asia. Saya harap begitu. Targetnya untuk melakukan yang terbaik di Piala AFF," lanjut dia.Eriksson sebelumnya lebih dikenal sebagai mantan pelatih Timnas Inggris dan sempat berkiprah di Piala Dunia 2002, 2006, dan Piala Eropa 2004. Sejak bergabung pada 2001, ia merupakan pelatih asing pertama yang pernah menangani The Three Lions.Pelatih berusia 70 tahun tersebut juga pernah melatih klub-klub bergengsi di Eropa. Di antaranya adalah, Lazio, AS Roma dan Benfica.(ACF)