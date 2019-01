Jadwal Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Jakarta: Sejumlah pertandingan sepak bola menarik akan kembali tersaji hari ini, Sabtu 12 Januari hingga Minggu 13 Januari dini hari. Mulai dari ajang Liga Primer Inggris, La Liga Spanyol, hingga Coppa Italia.



Dari Liga Primer, pekan ke-22 akan dibuka oleh laga West Ham United kontra Arsenal di London Stadium. The Hammers wajib menahan laju The Gunners jika tak ingin posisi mereka kian merosot di klasemen.

Laga yang tak kalah menarik adalah pertemuan Brighton & Hove Albion melawan Liverpool. Pertandingan ini menjadi peluang bagi The Reds untuk kembali menjauh dari kejaran Manchester City di puncak klasemen.



Pada tengah malam, Chelsea juga akan melakoni laga pekan ke-22 menghadapi Newcastle United. Laga di Stamford Bridge juga bisa menjadi titik kebangkitan The Blues setelah pekan sebelumnya menelan kekalahan.



Dari ajang La Liga, Valencia akan menjamu Real Valladolid di Stadion Mestalla. Pertandingan ini juga bisa menjadi peluang Los Che untuk bangkit setelah menelan dua kekalahan beruntun.



Beralih ke Coppa Italia, AC Milan dan Juventus akan melakoni babak 16 besar piala liga menghadapi lawan masing-masing. Milan akan menantang Sampdoria, sedangkan Juventus akan bertemu Bologna.



Berikut jadwal pertandingan hari ini:



Liga Primer Inggris:

19.30 WIB - West Ham United vs Arsenal

22.00 WIB - Brighton vs Liverpool (Live MNC TV)

22.00 WIB - Cardiff vs Huddersfield Town

22.00 WIB - Crystal Palace vs Watford

22.00 WIB - Leicester City vs Southampton

00.30 WIB - Chelsea vs Newcastle United



La Liga Spanyol:

19.00 WIB - Leganes vs Huesca

22.15 WIB - Valencia vs Real Valladolid

00.30 WIB - Girona vs Alaves

02.45 WIB - Villarreal vs Getafe



Coppa Italia:

21.00 WIB - Lazio vs Novara

00.00 WIB - Sampdoria vs AC Milan

02.45 WIB - Bologna vs Juventus



Piala Asia 2019:

18.00 WIB - Vietnam vs Iran

20.30 WIB - Yaman vs Irak

23.00 WIB - Lebanon vs Arab Saudi









(REN)