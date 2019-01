Brunei Darussalam dan Singapura Mundur, Ini Jadwal Baru Piala AFF U-22

Timnas Brunei Darussalam dan Singapura dipastikan dari Piala AFF 2019. Turnamen tersebut yang sebelumnya diikuti oleh 11 negara praktis hanya sembilan negara saja yang ikut serta, dengan Grup A dihuni lima peserta dan Grup B empat tim.



Jakarta: Federasi Sepak bola ASEAN (AFF) merilis ulang pembagian grup dan jadwal baru Piala U-22 AFF 2019. Hal itu dilakukan setelah timnas Brunei Darussalam dan Singapura dipastikan mundur turnamen tersebut.

Dikutip dari laman resmi AFF, Grup A yang sebelumnya dihuni oleh enam tim, termasuk Brunei Darussalam, menjadi hanya menyisakan lima tim. Lima tim tersebut adalah Vietnam, Thailand, Timor Leste, Laos, dan Filipina.



Sementara di Grup B, Indonesia akan bersaing dengan Myanmar, Malaysia dan tuan rumah Kamboja. Sebelumnya, grup ini beranggotakan lima negara termasuk Singapura.



Berikut jadwal lengkap terkini Piala U-22 AFF yang digelar di Kamboja, 17 Februari hingga 1 Maret 2019 WIB:



Minggu, 17 Februari:

15:30: Timor Leste vs Thailand

18:30: Filipina vs Laos



Senin, 18 Februari:

15:30: Myanmar vs Indonesia

18:30: Malaysia vs Kamboja



Selasa, 19 Februari:

15:30: Laos vs Vietnam

18:30: Filipina vs Timor Leste



Rabu, 20 Februari:

15:30: Indonesia vs Malaysia

18:30: Kamboja vs Myanmar



Kamis, 21 Februari:

15:30: Vietnam vs Filipina

18:30: Thailand vs Laos



Jumat, 22 Februari:

15:30: Malaysia vs Myanmar

18:30: Indonesia vs Kamboja



Sabtu, 23 Februari:

15:30: Thailand vs Filipina

18:30: Timor Leste vs Vietnam



Senin, 25 Februari:

15.30: Laos vs Timor Leste

18.30: Vietnam vs Thailand



(PAT)