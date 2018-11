Siaran Langsung Pertandingan Sepak Bola Hari Ini

Jakarta: Sejumlah kompetisi liga top Eropa akan kembali bergulir akhir pekan ini. Mulai dari Liga Primer Inggris, Serie-A Italia, La Liga Spanyol dan liga lainnya akan mulai bertanding Sabtu 10 November.



Dari Liga Primer, sejumlah pertandingan akan tersaji di pekan ke-12, salah satunya laga Crystal Palace kontra Tottenham Hotspur. Laga ini bisa menjadi peluang Spurs menjaga tren positif mereka.

The Lily Whites saat ini sedang kembali menemukan performa terbaik dengan meraih tiga kemenangan beruntun. Pertandingan di Sehurst Park malam nanti akan membuat Spurs menyaingin Liverpool di klasemen.



Pasalnya saat ini Spurs berada di posisi empat dengan torehan 24 poin. Tertinggal tiga poin dari The Reds yang bercokol satu tingkat diatas Spurs dengan 27 poin.



Dari kompetisi Serie-A, Napoli akan melawat ke Stadion Luigi Ferraris menantang tuan rumah Genoa. Pertandingan ini juga bisa dimanfaatkan Il Partinopei meraup poin penuh di giornata 12 ini.



Tambahan tiga poin akan membuat Napoli sementara menggusur Inter Milan dari peringkat dua klasemen. Pasalnya, saat ini kedua tim tengah mengumpulkan poin sama yakni 25, terpaut enam poin dari Juventus di puncak.



Berikut jadwal siaran langsung pertandingan hari ini:



Liga Primer Inggris:

19:30 WIB - Cardiff City vs Brighton & Hove Albion

22:00 WIB - Huddersfield Town vs West Ham United

22:00 WIB - Leicester City vs Burnley

22:00 WIB - Newcastle United vs Bournemouth

22:00 WIB - Southampton vs Watford

00:30 WIB - Crystal Palace vs Tottenham Hotspur (Live RCTI)



Serie-A Italia:

21:00 WIB - Torino vs Parma

00:00 WIB - SPAL vs Cagliari

02:30 WIB - Genoa vs Napoli



La Liga Spanyol:

19:00 WIB - Real Valladolid vs Eibar (BeIN Sport 2)

22:15 WIB - Getafe vs Valencia (BeIN Sport 2)

00:30 WIB - Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

02:45 WIB - Girona vs Leganes



Bundesliga Jerman:

21:30 WIB - Hoffenheim vs Augsburg

21:30 WIB - Werder Bremen vs Borussia M'gladbach

21:30 WIB - Freiburg vs Mainz 05

21:30 WIB - Fortuna Dusseldorf vs Herta Berlin

21:30 WIB - Nurnberg vs Stuttgart

00:30 WIB - Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen



Ligue 1 Prancis:

23:00 WIB - Guingamp vs Olympique Lyon

02:00 WIB - Angers SCO vs Montpellier

02:00 WIB - Nimes vs Nice

02:00 WIB - St Etienne vs Reims

02:00 WIB - Toulouse vs Amiens SC



Eredivise Belanda:

00:30 WIB - Emmen vs NAC Breda

01:45 WIB - De Graafschap vs PSV Eindhoven

01:45 WIB - VItesse vs Utrecht

02:45 WIB - VVV vs Fortuna Sittard



Liga 1 Indonesia:

15:30 WIB - Persija vs PS TIRA (Live Indosiar)

18:30 WIB Persebaya vs PSM (Live Indosiar)









(REN)