Sarri Pastikan Loftus Cheek Starter Kontra Vidi

London: Manajer Chelsea Murizio Sarri memastikan gelandang mereka Ruben Loftus Cheek akan diturunkan sejak menit pertama saat Chelsea menjamu klub Hungaria, Vidi pada lanjutan Liga Europa, Kamis 4 Oktober.



Pemain berusia 22 tahun itu telah pulih dari cedera tulang kering. Nantinya, Ruben akan menggantikan posisi Pedro yang baru pulih dari masalah bahunya.

"Saya harus berbicara dengan Pedro gimana kondisinya. Dia sudah bermain baik sama seperti apa yang sudah dilakukan Loftus-Cheek. Saya harus mengganti lima, enam atau tujuh pemain," kata Sarri.



"Mungkin besok saatnya Loftus-Cheek. Dia tidak beruntung dalam tiga minggu terakhir, setelah tim nasional (istirahat). Dia punya masalah. Dalam lima terakhir, enam hari, dia lebih baik, jadi saya pikir dia bisa bermain besok."tambah pelatih asal Italia tersebut.



Klik di sini: Paul Scholes: Mourinho Bikin Malu Manchester United!



Sebelumnya Loftus-Cheek menghabiskan musim 2017--2018 dengan status pinjaman di Crystal Palace. Bersama skuat asuhan Roy Hodgson tersebut ia tampil gemilang dalam 25 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan dua gol dan empat assist.



Performanya bersama The Eagles membuat pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, membawanya ke Rusia untuk menjadi bagian dari timnas Inggris. Ia tampil dua kali sebagai starter untuk The Three Lions.



Musim ini, ia baru dua kali tampil bersama Chelsea sebagai pemian pengganti. Secara keseluruhan, pemain kelahiran London ini hanya bermain sebanyak 33 kali bersama Chelsea di semua kompetisi dengan catatan dua gol dan lima assist sejak debutnya pada musim 2014--2015.



Video: Suporter Bola di Indramayu Gelar Deklarasi Damai