Profil Timnas Vietnam: Menatap Gelar Kedua di Piala AFF

TIMNAS Vietnam sedang menjadi sorotan jelang bergulirnya turnamen Piala AFF. Tim besutan Park Hang- seo disebut banyak mengalami kemajuan positif.



Bahkan, pelatih Timnas Thailand Milovan Rajevac tidak ragu menyebut Vietnam adalah favorit juara AFF. Thailand, kata Rajevac, akan kesulitan menghadapi Vietnam.

"Vietnam akan menjadi lawan paling tangguh untuk Thailand. Alasan utamanya karena Vietnam mempunyai liga berkualitas dan banyak pemain berbakat," kata Rajevac.



Pernyataan Rajevac bukan tanpa dasar. Sebab, Vietnam di level Asia berhasil lolos ke Piala Asia tahun depan. Vietnam tergabung di Grup D bersama Iran, Irak, dan Yaman.



Kembali ke Piala AFF. Vietnam tercatat baru satu kali meraih gelar yakni pada 2008. Namun, dengan komposisi pemain plus racikan strategi pelatih, Vietnam berpeluang memboyong trofi AFF kedua.



Berdasarkan informasi yang dihimpun, Vietnam melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan jelang Piala AFF. Vietnam yang berada di Grup A tergabung dengan Malaysia, Myanmar, Laos, dan Kamboja.



Sesuai jadwal yang sudah dirilis, Vietnam akan menjalani laga perdana kontra Laos pada 8 November di New Laos National Stadium.



Pelatih

Park Hang-seo

Belum genap satu tahun membesut Vietnam, Park Hang-seo sudah mencuri perhatian. Ya, dia berhasil membawa Vietnam U-23 melaju hingga babak final di AFC Championship U-23 2018. Kala itu, mereka kalah dari Uzbekistan 1-2.



Gara-gara prestasi tersebut, pelatih Thailand Milovan Rajevac memberikan penilaian positif kepada Vietnam. Menurutnya, skuat The Golden Dragons memiliki banyak pemain potensial.



Hang-seo memulai karier sebagai pelatih bersama Korea Selatan U-23. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung mempersembahkan medali perunggu Asian Games 2002 untuk Korsel.



Lalu untuk level klub, Hang-seo sempat memberikan dua gelar K League 2 kepada Sangju Sangmu FC. Berkat prestasi itu, akhirnya Hang-seo dipinang oleh Vietnam.



Setidaknya ada dua tugas yang sudah menanti pelatih 59 tahun itu yakni Piala AFF 2018 dan Piala Asia 2019. Demi meraih prestasi terbaik, dilaporkan Hang-seo membawa skuat Vietnam untuk melakukan pemusatan latihan di Korea Selatan.

Foto: AFP/Juni Kriswanto

Vietnam dikenal bermain dengan agresivitas tinggi dan tidak hanya mengandalkan salah satu pemain. Oleh karena itu, kualitas pemain Vietnam tidak jauh berbeda.Namun, jika boleh memilih pemain mana yang berpotensi bersinar, mungkin ada pada diri Nguyen Van Quyet. Selain bertugas sebagai kapten tim, Quyet juga punya skill menakutkan di kotak penalti lawan.Dari 50 pertandingan yang sudah dilakoni bersama Vietnam, striker 27 tahun itu sudah menorehkan 13 gol. Bukan mustahil, Quyet menjadi momok bagi lawan-lawannya di AFF nanti.Julukan: The Golden DragonsPartisipasi: 11 kaliPrestasi terbaik: Juara AFF (2008)Pemain bintang: Nguyen Van QuyetPelatih: Park Hang-seoKiper:1. Bui Tien Dung2. Dang Van Lam3. Tuan ManhBek:4. Do Duy Mang5. Tranh Dinh6. Doan Van Hau7. Nguyen Phong Hong Duy8. Luc Xuan Hung9. Que Ngoc Hai10. Bui Tien DungGelandang:11. Pham Duc Huy12. Nguyen Quang Hai13. Do Hung Dung14. Luong Xuan Trong15. Nguyen Trong Hoang16. Nguyen Huy HungStriker:17. Nguyen Van Quyet18. Nguyen Cong Phuong19. Nguyen Van Toan20. Phan Van Duc21. Ha Duc Chinh22. Nguyen Anh Duc23. Nguyen Tien Linh(ASM)