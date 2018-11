Hasil Lengkap Liga Top Eropa Malam Tadi

Jakarta: Berbagai pertandingan menghibur dipersembahkan liga-liga top Eropa malam dan dini hari tadi, 11 dan 12 November 2018. Di antaranya ada Derby Manchester dan duel klasik Italia, AC Milan kontra Juventus.



Dari Liga Primer Inggris, Manchester City dan Liverpool sukses meraih poin penuh. Sementara itu, Chelsea dan Arsenal hanya dapat berbagi poin pada pertandingan masing-masing.

The Citizens masih tak terhentikan bahkan oleh tetangga sekotanya, Manchester United. Anak-anak asuh Pep Guardiola memperkuat kedudukan mereka di puncak klasemen, setelah membantai The Red Devils 3-1 di Etihad Stadium.

Di Anfield, dua gol dari Mohamed Salah dan Xherdan Shaqiri sukses membawa The Reds menaklukkan tim papan bawah Liga Inggris, Fulham. Kini, Liverpool mencatatkan jarak terdekat dari City (dua poin) ketimbang klub-klub pesaing lainnya.Chelsea terpeleset dalam skema persaingan papan atas klasemen. Itu setelah The Blues ditahan imbang tanpa gol oleh Everton. Kiper The Toffees, Jordan Pickford, tampil apik saat meredam serangan-serangan Eden Hazard cs.Arsenal bernasib serupa dengan Chelsea yang merupakan tetangga satu kota. The Gunners tertahan imbang 1-1 oleh Wolverhampton Wanderers di Emirates Stadium. Alhasil, Arsenal gagal menyalip Tottenham Hotspur di urutan keempat.Kemenangan besar diraih Juventus dan AS Roma dari Serie A Italia. Sementara kejutan tak diinginkan harus menyelimuti pekan ke-12 Inter Milan.Juventus menundukkan AC Milan 0-2 saat bertandang ke San Siro. Gol dari Mario Mandzukic dan Cristiano Ronaldo memastikan Si Nyonya Tua membuat jarak enam poin dari pesaing terdekat mereka, Napoli. Namun, laga ini sempat diwarnai kartu merah striker Rossoneri, Gonzalo Higuain.AS Roma tidak kehilangan poin saat menjamu Sampdoria di Stadio Olimpico. Doppietta atau dua gol dari Stephan El-Shaarawy mengiringi kemenangan 4-1 Serigala Ibukota atas Sampdoria.Di saat tim-tim papan atas meraih kemenangan, Inter malah menelan kekalahan di kandang Atalanta. Tim tuan rumah menghujani Nerrazzuri empat gol dengan hanya berbalas satu gol.Dari La Liga Spanyol, comeback Lionel Messi malah membawa petaka bagi Barcelona saat menjamu Real Betis. Sementara Santiago Solari terus membawa dampak positif bagi Real Madrid.Kembalinya Messi sejak cedera tangan bulan lalu malah disambut pahit. El Barca harus dipecundangi Betis dengan kekalahan 3-4 di Camp Nou.Real Madrid perlahan bangkit dari keterpurukan menyusul kemenangan 2-4 atas Celta Vigo. Kini, tambahan tiga poin membuat Los Blancos yang berada di urutan keenam klasemen, berjarak empat poin dari Barcelona.Liverpool 2:0 FulhamChelsea 0:0 EvertonArsenal 1:1 Wolverhampton WanderersManchester City 3:1 Manchester UnitedAtalanta 4:1 Inter MilanChievo 2:2 BolognaEmpoli 2:1 UdineseAS Roma 4:1 SampdoriaSassuolo 1:1 LazioAC Milan 0:2 JuventusDeportivo Alaves 2:1 HuescaBarcelona 3:4 Real BetisRayo Vallecano 2:2 VillarealSevilla 2:1 EspanyolCelta de Vigo 2:4 Real MadridRB Leipzig 3:0 Bayer LeverkusenEintracht Frankfurt 3:0 Schalke 04(FIR)