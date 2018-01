Lima Transfer Paling Menguntungkan dalam Sejarah

Jakarta: Harga transfer pemain sepak bola yang menggila tidak selamanya merugikan. Bagi klub yang pemainnya dibeli dengan harga tinggi justru mendapat keuntungan.



Keuntungan didapat saat mereka menjual pemain itu kepada klub peminat. Bisa dibilang hukum ekonomi berlaku, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga setinggi-tinggi.

Contoh terbaru, Liverpool menjual Philippe Coutinho ke Barcelona dengan harga 145 juta poundsterling (Rp2,6 triliun). Ini transfer yang menguntungkan bagi The Reds karena mereka membeli Coutinho dengan mahar 8,5 juta pounds (Rp153 milar) saja.



Dibeli dengan murah dan dijual dengan harga mahal, Liverpool bisa dibilang untung sampai 16 kali lipat. Itu sekaligus menjadikannya pemain termahal kedua dalam jagat sepak bola.



Salah satu transfer yang paling menguntungkan adalah Paul Pogba ke Manchester United. Juventus mendapatkannya secara cuma-cuma dari United pada 2012.



Namun, The Old Lady menjualnya kembali ke MU seharga 89 juta pounds (Rp1,6 triliun). Harga itu sempat menjadikannya pemain termahal di dunia pada musim panas 2016. I Bianconeri untung besar dalam bisnis ini.



Berikut deretan transfer yang membawa untung besar:



Neymar

Beli: 49 juta pounds (Rp885 miliar)

Dijual: 198 juta pounds (Rp3,5 triliun)

Untung: 149 juta pounds (Rp2,6 triliun)



Philippe Coutinho

Beli: 8,5 juta pounds (Rp153 milar)

Dijual: 145 juta pounds (Rp2,6 triliun)

Untung: 136,5 juta pounds (Rp2,4 triliun)



Paul Pogba

Beli: gratis

Dijual: 89 juta pounds (Rp1,6 triliun)

Untung: 89 juta pounds (Rp1,6 triliun)



Ousmane Dembele

Beli: 13,5 juta pounds (Rp244 milar)

Dijual: 94 juta pounds (Rp1,7 triliun)

Untung: 81 juta pounds (Rp1,4 triliun)



Gareth Bale

Beli: 10 juta pounds (Rp181 milar)

Dijual: 86 juta pounds (Rp1,5 triliun)

Untung: 76 juta pounds (Rp1,3 triliun)











