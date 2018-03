Calhanoglu: Wasit Pantas jadi Man of The Match

London: Kinerja wasit dalam laga Arsenal kontra AC Milan pada leg kedua babak 16-besar Liga Europa 2017--2018, Jumat 16 Maret menjadi sorotan. Sang wasit dianggap telah melakukan keputusan kontroversial, tepatnya saat memberikan Arsenal kesempatan penalti.



Kesempatan penalti itu diberikan wasit pada menit ke-38. Ketika itu, ia memutuskan untuk memberikan Arsenal penalti setelah melihat Danny Welbeck dilanggar Ricardo Rodriguez.

Wasit lantas mendapat protes dari para pemain Milan karena keputusannya. Sebab, menurut para pemain, Welbeck melakukan aksi diving. Namun, wasit tidak menganggap demikian.



Gelandang Milan Hakan Calhanoglu sangat kesal dengan keputusan wasit itu. Saking geram, ia menyebut wasit pantas menjadi man of the match.



"Kami bermain bagus dan tidak mudah melakukannya di sini. Kami mencetak gol dan kemudian kebobolan dengan gol yang luar biasa. Gol yang tidak wajar di Liga Europa," ujar Calhanoglu.



"Ricardo Rodriguez tidak melakukan kontak dengan Welbeck. Tetapi, wasit menganggap itu pelanggaran. Saya juga sempat dilanggar pada leg pertama, tetapi saya tidak mendapat kesempatan penalti saat itu," lanjutnya.



"Sudah jelas kejadian itu mengubah permainan kami. Kami bereaksi dengan baik, bahkan setelah lawan mencetak gol penyama kedudukan. Kami bisa menciptakan peluang. Tetapi ini adalah sepak bola. Wasit adalah orang yang cocok jadi man of the match. Saya tidak akan melupakan itu," tutur Calhanoglu.





Welbeck maju sebagai eksekutor usai mendapat kesempatan penalti. Ia menuntaskan tugasnya dengan baik setelah tembakannya tidak mampu dibendung kiper Milan Gianluigi Donnarumma.



Kemudian, Arsenal berhasil mencetak dua gol tambahan sehingga mengubah keadaan menjadi 3-1. Hasil ini juga membuat mereka lolos ke babak perempat final. Sebab, mereka berhasil menang dengan agregat 5-1 berkat hasil tersebut. (Football Italia)





