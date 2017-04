Jadwal Pertandingan MU vs Chelsea dan Laga Menarik Hari Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pertandingan menarik dari lapangan hijau masih akan kembali berlanjut hari ini, Minggu 16 April. Namun, salah satu yang paling menyita perhatian adalah laga Manchester United kontra Chelsea di Liga Primer Inggris.



Kemenangan menjadi harga mati bagi Chelsea jika posisi puncak mereka tak ingin diganggu Tottenham Hotspur. Pasalnya, Spurs yang telah menghajar Bournemouth 4-0 kemarin malam kini hanya terpaut empat poin dari The Blues.

Namun, merebut poin penuh di Old Trafford tampaknya tak akan menjadi pekerjaan mudah bagi Chelsea. Terlebih MU telah mengantongi 14 kemenangan kandanng dan terakhir menelan kekalahan di Old Trafford pada 10 September 2016 lalu oleh Manchester City.Laga yang tak kalah menariknya adalah pertemuan Liverpool yang akan mengadapi tuan rumah West Bromwich Albion di The Hawthhorns. Laga ini pun bisa menjadi kesempatan The Reds kembali merebut posisi ketiga klasemen usai disalip Manchester City.Beralih ke kompetisi La Liga yang masih akan menjalani empat laga malam ini. Valencia yang tengah dalam tren positif merangkak naik klasemen akan menjamu lawan tangguh, Sevilla di Mestalla.Dari kompetisi nasional, Liga 1 akan melanjutkan laga pekan kedua hari ini. Tiga laga panas kembali terjadi, diawali laga Madura United kontra Bali United, dilanjutkan PSM Makassar yang akan menjamu Persela Lamongan, dan Persiba Balikpapan yang akan menantang Persija Jakarta.Berikut jadwal pertandingan sepak bola hari ini:19:30 WIB - West Bromwich Albion vs Liverpool (Live BeiN Sports 1)22:00 WIB - Manchester United vs Chelsea (Live BeiN Sports 1/RCTI)17:00 WIB - Leganes vs Espanyol (Live BeiN Sports 2)21:15 WIB - Valencia vs Sevilla (Live BeiN Sports 2)23:30 WIB - Real Betis vs Eibar (Live BeiN Sports 2)01:45 WIB - Granada vs Celta Vigo (Live BeiN Sports 2)20:30 WIB - Werder Bremen vs Hamburg SV (Live Fox Sports 1)22:30 WIB - Darmstadt vs Schalke (Live Fox Sports 1)15:00 WIB - Madura United vs Bali United (Live TVOne)15:00 WIB - PSM Makassar vs Persela Lamongan (Live TVOne)18:30 WIB - Persiba Balikpapan vs Persija Jakarta (Live TVOne)(REN)