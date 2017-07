Kesan Javi Martinez Jalani Tur Pramusim di Tiongkok dan Singapura

Metrotvnews.com, Singapura: Gelandang Bayern Muenchen Javi Martinez mengaku sangat senang dengan tur pramusim yang dijalani klubnya musim ini. Ia merasa seperti berada di rumah.



Bayern menjalani libur musim panas 2017--2018 dengan melakoni tur pramusim di Tiongkok dan Singapura. Meski secara hasil belum memuaskan (dua kali kalah di Tiongkok), namun, Martinez sangat senang. Terutama dengan dukungan yang diberikan kepada timnya.

Hal tersebut diungkapkan Martinez saat menghadiri acara Meet and Greet yang digagas Allianz selaku sponsor resmi Bayern Muenchen, Senin 24 Juli 2017. Dalam acara Meet and Greet yang digelar di Hotel JW Marriot Singapura, Martinez menemui, meladeni permintaan foto dan tanda tangan dari nasabah Allianz, termasuk nasabah Allianz Indonesia yang terpilih untuk menonton langsung pertandingan Bayern vs Chelsea di National Stadium, Selasa 25 Juli.Mantan gelandang Athletic Bilbao tersebut tidak merasa terganggu dengan banyaknya permintaan foto dan tanda tangan dari nasabah Allianz. Ia justru terlihat antusias dan terus mengumbar senyum selama acara berlangsung."Terima kasih atas dukungannya dalam tur pramusim yang kami jalani. Mulai di Shanghai dan juga di Singapura. Kami merasa seperti di rumah, terkait sambutan dan dukungan fan. Jadi, kami hanya bisa bilang terima kasih telah membuat kami nyaman seperti berada di rumah," tegasnya.Sama seperti di Tiongkok, Bayern juga akan melakoni dua pertandingan di Singapura. Selain menghadapi Chelsea, skuat FC Hollywood juga akan menghadapi Inter Milan pada ajang yang sama --International Champions Cup (ICC)-- pada Kamis 27 Juli 2017.(ACF)