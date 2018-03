Fakta Menarik Jelang AC Milan Kontra Arsenal

Jakarta: Arsenal diperhadapkan dengan ujian berat pada Liga Europa. Tak tanggung-tanggung, The Gunners akan menghadapi AC Milan pada leg pertama babak 16-besar, Jumat 9 Maret dini hari. Semakin terasa berat bagi Arsenal karena laga ini digelar di markas I Rossoneri.



Arsenal berhasil lolos dari Ostersunds yang menjadi lawannya di babak 32 besar sebelumnya. Meski pada leg kedua harus menelan kekalahan kandang yang memalukan 1-2, tim asuhan Arsene Wenger itu tetap lolos karena menang secara agregat 4-2. Sebelumnya, mereka menang dengan skor 0-3 pada leg pertama.

Menghadapi Milan akan jadi pembuktian The Gunners untuk mengakhiri catatan buruknya setelah empat kali kalah berturut-turut. Catatan tersebut adalah yang terburuk bagi Arsenal sejak Oktober 2002.



Di sisi lain, AC Milan sebagai tim tamu membawa modal baik untuk menjamu Arsenal di San Siro dini hari nanti. Dalam empat pertandingan terakhirnya, I Rossoneri berhasil menyapu bersih kemenangan tanpa kebobolan satu gol pun.



Duel antara dua tim besar ini menyajikan fakta-fakta yang menarik untuk anda simak sebelum laga dimulai. Berikut ini fakta-fakta menarik pertandingan AC Milan vs Arsenal yang telah dihimpun oleh tim Medcom.id. (UEFA)



AC Milan:



1. Milan tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan pertama di kancah Eropa musim ini. Saat masih ditangani Vincenzo Montella, mereka berhasil memenangkan tujuh pertandingan dan dua kali imbang. Catatan tersebut tidak bisa dilanjutkan Gennaro Gattuso saat kalah 2-0 dari Rijeka yang merupakan pertandingan pertamanya di kancah Eropa.



2. Rossoneri berhasil lolos dari 13 fase grup terakhir kompetisi UEFA. Mereka juga selalu berhasil lolos ke babak 16 besar, kecuali pada musim 2008--2009 saat disingkirkan oleh Werder Bremen di babak 32 besar.



3. Akan tetapi, tim dari Serie A Italia itu hanya baru menang tiga kali dan sudah kalah tiga kali pada delapan pertandingan kancah Eropa terakhir di kandang. Milan baru satu kali memetik kemenangan dari enam pertandingan terakhir di babak 16 besar Liga Europa. Kemenangan tersebut adalah di musim 2011--2012 melawan Arsenal.



4. Finis di posisi keenam Serie A Italia musim lalu, Milan baru kembali lagi di kompetisi UEFA setelah sebelumnya absen selama empat musim.





Arsenal:



1. Arsenal berhasil menang lima kali dari enam pertandingan tandang terakhir di kompetisi UEFA. Kekalahan mereka didapat ketika melawan Koeln di fase grup musim ini dengan skor tipis 1-0.



2. Dalam tujuh musim terakhir, Arsenal selalu tersingkir dari babak 16-besar. Semua itu terjadi di Liga Champions.



3. Musim ini adalah debut Arsenal berlaga di turnamen kasta kedua UEFA (Liga Europa). Sebelumnya, terakhir kali Arsenal berlaga di luar Liga Champions adalah UEFA Cup musim 1999--2000. Saat itu, The Gunners takluk oleh Galatasaray di final lewat drama adu penalti.



4. Di tangan Arsene Wenger, Arsenal selalu tampil di turnamen kancah Eropa 19 musim berturut-turut.





