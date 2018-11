Profil Timnas Myanmar: Tak Sekadar Kuda Hitam

Jakarta: Piala AFF 2018 akan menjadi kesempatan ke-11 kalinya bagi Myanmar berpartisipasi di turnamen ini. Mengacu kepada edisi terakhir, kehadiran Timnas Myanmar tentu tak sekadar menjadi kuda hitam.



Tim berduluk The White Angels berhasil menjadi semifinalis dan finis di urutan empat di Piala AFF 2016 lalu saat menjadi tuan rumah bersama Filipina. Mereka bahkan membuat kejutan dengan menyingkirkan Malaysia di fase grup setelah dikalahkan 1-0.

Sayang, asa mereka membuat sejarah untuk pertama kalinya menembus final dipupuskan Thailand. Myanmar menyerah di babak semifinal lewat dengan agregat 0-6 (kandang-tandang) dari Thailand yang menjadi juara edisi tersebut.

Jauh sebelum itu, Myanmar juga sempat menyegel posisi keempat pada edisi Piala AFF 2004. Negara yang dahulu bernama Burma itu finis di posisi keempat Piala AFF 2004 setelah kalah 1-2 di partai perebutan juara ketiga melawan Malaysia.Namun, kali ini peta kekuatan Myanmar tak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi komposisi tim The White Angels saat ini dihuni campuran para pemain muda dan senior yang bertalenta, salah satunya David Htan.Pemain 28 tahun itu telah menjadi bagian skuat Myanmar sejak 2012 lalu. Htan total sudah mengantongi 43 penampilan bagi Timnas Myanmar dari semua ajang yang pernah diikuti, termasuk Piala Asia hingga Kualifikasi Piala Dunia.Timnas Myanmar kini pun mendapatkan suntikan energi baru dengan mendatangkan pelatih anyar. The White Angels resmi mengumunkan jasa pelatih baru asal Jerman, Antoine Hey.Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di Yangon pada 16 Mei lalu. Meski karier pelatih 48 tahun itu terbilang belum mentereng, namun Hey sempat memiliki pengalaman membesut Schalke 04 di Bundesliga Jerman."Jika kita tidak memiliki keyakinan untuk sukses, saya tidak akan menerima pekerjaan ini," ujar Hey dilansir dari media lokal, Myanmar Times.Julukan: The White AngelsPartisipasi: 11 kaliPrestasi: Peringkat empat (Piala AFF 2004 & 2016)Pemain Bintang: David Htan (bek)Pelatih: Antoine Hey (Jerman)(REN)