Jadwal Pertandingan Hari Ini: Copa del Rey & Piala Asia

Jakarta: Jeda kompetisi utama sejumlah liga top dunia tak menyurutkan keseruan pertandingan hari ini, Kamis 10 Januari. Ajang Copa del Rey 2018--2019 dan Piala Asia 2019 masih akan menggelar beberapa laga menarik.



Diawali dari Copa del Rey. Tiga pertandingan lanjutan leg pertama babak 16 besar masih akan berlangsung mulai dini hari nanti.

Laga sengit akan tersaji antara dua kuda hitam La Liga, Athletic Bilbao kontra Sevilla. Kedua tim akan saling bentrok pada leg pertama di San Mames.



Baik Bilbao dan Sevilla sama-sama memegang tradisi manis di ajang Copa del Rey. Kedua tim kerap memberikan kejutan menjadi finalis turnamen yang cukup bergengsi di tanah Spanyol.



Namun jika dilihat dari total rekor pertemuan, Sevilla tampak lebih diunggulkan. Los Sevilistas memegang rekor 23 kemenangan berbanding 14 dengan Bilbao di seluruh kompetisi resmi.



Pada laga lainya, raksasa Spanyol, Barcelona, akan ditantang Levante di Estadio Ciudad de Valencia. Azulgrana pun tetap harus mewaspadai kekuatan Levante, apalagi jika bermain di kandang mereka.



Terbukti musim lalu Levante pernah mempermalukan Barca saat menjadi tuan rumah. Kala itu rival sekota Valencia tersebut menang dengan skor 5-4 dari Barcelona.



Beralih ke ajang Piala Asia 2019, laga sengit akan tersaji antara wakil ASEAN, Thailand, yang akan menghadapi Bahrain. Laga kedua Grup A ini wajib dimanfaatkan Thailand untuk mendulang poin usai menelan kekalahan pada laga perdana kontra India.



Pada pertandingan lain, India yang sementara menjadi pemuncak klasemen Grup A mendapat tantangan dari Uni Emirat Arab. Kemenangan tentu akan kian memperkokoh posisi India di puncak klasemen.



Berikut jadwal pertandingan sepak bola hari ini:



Copa del Rey:

01.30 WIB - Athletic Bilbao vs Sevilla

02.30 WIB - Real Betis vs Real Sociedad

03.30 WIB - Levante vs Barcelona



Piala Asia 2019:

18.00 WIB - Bahrain vs Thailand

20.30 WIB - Yordania vs Suriah

23.00 WIB - India vs Uni Emitar Arab









(REN)