Babak I: Dominasi Timnas U-19 Belum Berbuah Gol

Jakarta: Tampil menekan sepanjang babak pertama, timnas Indonesia U-19 belum berhasil membobol gawang Taiwan laga perdana Grup A Piala Asia U-19, Kamis 18 Oktober. Pertahanan rapat tim tamu membuat kedudukan imbang 0-0 bertahan hingga turun minum.



Indonesia tampil impresif pada awal pertandingan. Saddil Ramdani di kanan dan Witan Sulaeman di kiri menjadi dua pemain yang paling sibuk membuat peluang ke area pertahanan Taiwan.

Peluang emas didapat Indonesia melalui Asnawi Mangkualam yang sukses mamanfaatkan umpan Saddil pada menit ke-2. Namun, sayang sontekan kaki kanannya masih berada di sisi kanan kiper Taiwan.



Dua menit berselang, umpan silang dari Egy Maulana Vikri sempat diterima oleh Muhammad Rafli Mursalim dan dihantam menjadi sebuah gol. Sayang hakim haris menyatakan posisi sang pemain sudah offside.



Taiwan mencoba melakukan serangan balik yang digalang oleh Will Donkin. Tetapi aksinya masih mudah digagalkan oleh Rachmat Irianto.



Perlahan, Indonesia kini mulai menguasai penuh jalannya pertandingan. Namun, menumpuknya pemain Taiwan di lini belakang membuat aliran bola hanya berputar di lapangan tengah saja.



Peluang terbaik timnas U-19 hadir di pertengahan babak pertama. Bermula dari serangan di sisi kanan, namun tendangan Egy masih bisa diantisipasi oleh kiper Taiwan Li Guan Pei.



Indonesia terus menekan pertahanan lawan hingga injury time. Berbagai skema pun dicoba, mulai dari open play hingga dari kiri mau pun kanan, tapi belum ada gol tercipta.



Peluang terakhir lewat tembakan kaki kiri yang menjadi andalan Saddil Ramdani masih melambung tinggi di atas mistar gawang. Skor 0-0 pun bertahan di babak pertama.



Susunan pemain Indonesia U-19 vs Taiwan U-19



Indonesia: Muhamad Riyandi (GK), Asnawi Mangkualam, Nurhidayat Haji Haris, Firza Andika, Rachmat Irianto, Muhamad Luthfi Baharsyah, Witan Sulaeman, Saddil Ramdani, Syahrian Abimanyu, Muhammad Rafli Mursalim, Egy Maulana Vikri



Taiwan: Li Guan Pei (GK), Hou Pin I, FOng Shao Chi, Kenneth Huang, Lan Hao Yu, Wu Yen Shu, Huang Jyun Wun, Will Donkin, Chiu Po Jiji, Tu Shao Chieh, Wang Chung Yu



(ACF)