Jadwal Lengkap Pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia di Asian Games

Jakarta: Timnas Indonesia U-23 menggelar pertandingan perdana di ajang Asian Games 2018 akhir pekan ini, Minggu 12 Agustus 2018. Skuat besutan Luis Milla menghadapi ujian perdana dari Taiwan di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat.



Timnas sejatinya menghuni grup mudah kala undian dilangsungkan pada 5 Juli silam. Saat itu, Indonesia berada satu grup dengan Hong Kong, Laos, dan Taiwan.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan. Sebab, Palestina dan UEA diputuskan ikut bergabung dan undian ulang pun dilakukan. Alhasil, Palestina bergabung di Grup A dan akan menjadi lawan kedua Indonesia.

Dengan masuknya Palestina, Indonesia akan menghadapi empat negara di penyisihan grup. Meski begitu, PSSI melalui Sekertaris Jenderal Ratu Tisha mengungkapkan, peluang untuk lolos grup tetap terbuka."Dengan penambahan peserta di Grup A, otomatis pelatih harus lebih siap bekerja keras menyusun strategi. Stamina pemain harus ekstra. Peluang untuk lolos fase penyisihan grup masih terbuka," kata Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Ratu Tisha.12 Agustus: Taiwan vs Indonesia (19.00 WIB - Stadion Patriot)15 Agustus: Indonesia vs Palestina (19.00 WIB - Stadion Patriot)17 Agustus: Laos vs Indonesia (19.00 WIB - Stadion Patriot)20 Agustus: Indonesia vs Hong Kong (19.00 WIB - Stadion Patriot)(ASM)