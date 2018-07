Juan Carlos Osorio Mengundurkan Diri sebagai Pelatih Meksiko

Meksiko: Juan Carlos Osorio resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Meksiko setelah Piala Dunia 2018. Kepastian itu ia sampaikan pada Jumat 28 Juli waktu setempat.



Osorio, yang mengambil alih El Tri pada Oktober 2015 akan meninggalkan timnas Meksiko setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Federasi Sepakbola Meksiko (FMF).

"Dalam nama saya sendiri dan di staf backroom saya, banyak terima kasih kepada semua orang untuk pengalaman profesional dan kehidupan yang unik dan tak tertandingi ini," kata Osorio dalam sebuah pernyataan di situs FMF.



Pelatih kelahiran Kolombia itu sering diperlakukan dengan kecurigaan oleh para penggemar dan pakar Meksiko, dan pendukung sering meneriakkan 'Osorio Out' di pertandingan Meksiko, bahkan ketika mereka menang.



Namun, itu berubah di Rusia setelah Meksiko mengalahkan juara dunia Jerman 1-0 di pertandingan pembuka mereka. Meksiko itu lolos di urutan kedua Grup F di depan Jerman dan Korea Selatan.



Namun perjalanan mereka harus terhenti karena kalah 2-0 dari timnas Brasil di babak 16 besar. Itu menjadi yang ke tujuh kalinya berturut-turut mereka ke luar di babak sistem gugur pertama.