Harry Kane Kenakan Sepatu Emas untuk Hadapi Spanyol

London: Harry Kane akan melakukan sesuatu yang spesial saat membantu timnas Inggris menghadapi Spanyol pada

laga perdana UEFA Nations League, Minggu 9 September dinihari WIB. Saat itu, dia akan mengenakan sepatu berlapis emas.



Sepatu emas yang akan dipakai Kane berasal dari apparel ternama berlambang 'check' dari Amerika Serikat. Itu diberikan sebagai penghargaan atas prestasi menjadi pencetak gol terbanyak pada Piala Dunia 2018.



Buzzing to wear these tomorrow night. Gold boots ???? Thanks @nikefootball pic.twitter.com/sMlHsPprys