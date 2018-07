Ronaldo Raih Gelar Pesepak Bola Terbaik versi ESPY

Los Angeles: Cristiano Ronaldo menambah koleksi gelar individunya usai meraih status pesepak bola terbaik versi ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Penghargaan tersebut diprakarsai stasiun televisi ABC yang berkolaborasi dengan ESPN.



Hari Rabu waktu setempat, bertempat di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Ronaldo dinilai layak mendapatkan gelar tersebut karena sejumlah prestasinya sepanjang tahun 2018.

Penyerang timnas Portugal itu sukses meraih trofi Liga Champions 2017--2018 bersama Real Madrid setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1. Itu menjadi piala kelimanya sepanjang karier.



Klik: Keistimewaan Jersey Ketiga Juventus Musim 2018--2019



Kendati gagal memberikan gelar juara La Liga Spanyol, performa individu Ronaldo sangat mengesankan, terutama di Liga Champions. Salah satu yang paling diingat yakni tiga gol yang ia lesakkan pada dua leg kontra Juventus.

With the World Cup officially over and the ESPYS 3 days away, who should win Best Male Soccer Player? pic.twitter.com/xq8PuN6YlF