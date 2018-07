Ramos: Saya Tidak Akan Pensiun!

Madrid: Kapten tim nasional Spanyol Sergio Ramos, menolak mengikuti jejak Andres Iniesta yang memutuskan pensiun dari La Furia Roja. Keputusan pensiun Iniesta diungkapkan setelah Spanyol disingkirkan Rusia secara dramatis melalui drama adu penalti yang berakhir 4-3 untuk kemenangan Rusia.



Ramos mengatakan dirinya akan berada di Piala Dunia 2022 di Qatar, ketika dirinya sudah berusia 36 tahun. “Mungkin ini bukan momen terbaik saya, namun kami pulang tanpa kalah sekalipun,” ujarnya.

“Aku ingin terus bermain untuk Spanyol hingga beberapa tahun ke depan, karena kami pulang dengan rasa sakit. Aku akan pergi ke Qatar, meskipun janggutku memutih,” tegasnya.

It hurts a lot but nobody should doubt that we'll be back to try again and again. Some will go and others will come along but we'll all defend this shirt with passion and respect.

In defeat I feel even more proud of being Spanish.

????????????????1?5?????????????????#VamosEspaña ???????? pic.twitter.com/VnVaCBlbAo