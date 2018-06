Dubes Korea Selatan Diarak Warga Meksiko

Mexico City: Duta Besar Korea Selatan untuk Meksiko, Han Byung Jin diarak warga Meksiko di jalan-jalan sekitaran Mexico City. Mereka merayakan keberhasilan El Tri lolos babak 16 besar Piala Dunia 2018 bersama-sama.



Meksiko menelan kekalahan 0-3 dari Swedia pada laga pamungkas Grup F. Beruntung, di laga lain, Korea Selatan sanggup mengalahkan Jerman dengan skor 2-0.

Hasil tersebut membuat Javier Hernandez dan kawan-kawan tetap lolos dari fase grup karena berhasil mengoleksi enam poin. Sementara itu, Der Panzer harus mengakhiri Piala Dunia 2018 dengan duduk di dasar klasemen.



Keberhasilan Meksiko yang tetap lolos 16 besar meski kalah membuat warga tumpah ruah ke jalanan, termasuk ke kantor Kedubes Korsel di Mexico City. Sebagian warga lalu meminta Han Byung untuk keluar merayakannya bersama.

That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/NGWEmRADUW