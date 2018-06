Babak 16 Besar Piala Dunia 2018 Akan Gunakan Bola Khusus

Moskow: Akan ada yang baru pada babak 16 besar Piala Dunia 2018 nanti. Adidas selaku official ball akan menggunakan bola spesial bernama Telstar 18 Mechta atau disingkat Adidas Mechta 18.



Angka 18 merujuk pada tahun 2018. Tidak ada alasan tertentu dari produsen alat olahraga terkemuka dunia itu mengenai Adidas Mechta 18, hanya warna saja yang berubah.

Ada pun official ball pada fase grup bernama Adidas Telstar 18. Bola tersebut memiliki corak warna hitam dengan gradasi abu-abu dan putih sebagai warna dasar.



Sementara itu, warna hitam pada Adidas Mechta 18 diganti dengan warna merah, masih dengan gradasi hitam dan abu-abu.

